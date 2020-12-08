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Japonya'da hükümet doğum oranlarını artırmak için yapay zekadan yararlanacak

08.12.2020 12:28 | Son Güncelleme:
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Japonya'da hükümet doğum oranlarını artırmak için yapay zekadan yararlanacak

Japonya Hükümeti ülkede düşen doğum oranlarını artırmak için, yapay zekanın kullanıldığı eş bulma programları uygulayan yerel yönetimlere kaynak aktaracak.

Japonya Hükümeti ülkede düşen doğum oranlarını artırmak için, yapay zekanın kullanıldığı eş bulma programları uygulayan yerel yönetimlere kaynak aktaracak.

AFP haber ajansı, hükümetin bu tür programları halen uygulamakta olan ya da uygulamaya başlamak isteyen beledilere 2 milyar yen (yaklaşık 19 milyon dolar) aktaracağını duyurdu.

Japonya'da çiftleri bebek sahibi olmaya teşvik için cömert programlar uygulanmasına karşın geçen yıl doğum oranları rekor seviyede düşmüştü.

Halihazırda yapay zeka kullanılan eş bulma programlarında gelir ve yaş gibi kriterlere bakılıyordu.

Yerel medya, yapay zekanın kullanılacağı programlarda hobi ve değerler gibi başka kriterlerin de göz önüne alınacağını söylüyor.

Bir hükümet yetkilisi "Bu mali desteğin ülkenin düşen doğum oranlarını tersine çevirmesini umuyoruz" dedi.

Japonya, dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkeleri arasında.

Nüfus yüzyılın sonunda 128 milyondan 53 milyona inebilir

Japonya'nın 2017'de 128 milyon olan nüfusunun bu yüzyılın sonunda 53 milyonun altına ineceği tahmin ediliyor.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede 2019'da 864 bin bebek dünyaya geldi.

Bunun, kayıtların tutulmaya başlandığı 1889'dan beri görülen en düşük seviye olduğu belirtiliyor.

Geçen yıl bir önceki yıla göre 54 bin daha az bebek doğdu. Ülkede dört yıldır her sene bir milyondan az bebek doğuyor.

Ölüm oranı da savaş sonrası dönemde rekor kırdı. Geçen yıl 1 milyon 376 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.

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