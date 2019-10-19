Japonya’dan ’Orta Doğu Koalisyonu’ kararı

Japonya, Orta Doğu’daki deniz taşımacılığını güvence altına almak için ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona katılmayarak, bölgeye kendi Öz Savunma Kuvvetleri güçlerini gönderme kararı aldı.

Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Hürmüz Boğazı’nda seyreden petrol gemilerine yönelik saldırıların ardından, Japonya’dan kritik bir karar geldi. Cuma günü gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, Japonya’nın ABD öncülüğünde kurulan ve bölgedeki sularda seyir güvenliğini sağlamayı hedefleyen koalisyona katılmama kararı aldığı ifade edildi. Karar alınırken Japonya’nın İran’la süregelen dostane ilişkilerinin dikkate alındığını belirten kaynaklar, koalisyona katılmak yerine Japonya’nın kendi gücünü bölgeye sevk edeceğini belirtti. Bölgeye Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerinin ne zaman gönderileceğinin an itibariyle değerlendirildiği bildirildi.

Bölgede SDF’nin Umman Körfezi, Umman Denizi’nin kuzeyi ve Yemen sularında konuşlanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilirken, görevi an itibariyle Aden Körfezi’ndeki korsanlıkla mücadele operasyonlarına da dahil olan SDF gemileri ve devriye uçaklarının yerine getireceği belirtildi.