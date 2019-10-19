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Japonya’dan ’Orta Doğu Koalisyonu’ kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 14:11 | Son Güncelleme

Japonya, Orta Doğu’daki deniz taşımacılığını güvence altına almak için ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona katılmayarak, bölgeye kendi Öz Savunma Kuvvetleri güçlerini gönderme kararı aldı.Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Hürmüz Boğazı’nda seyreden petrol gemilerine yönelik saldırıların ardından, Japonya’dan kritik bir karar geldi.

Japonya, Orta Doğu’daki deniz taşımacılığını güvence altına almak için ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyona katılmayarak, bölgeye kendi Öz Savunma Kuvvetleri güçlerini gönderme kararı aldı.
Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran aylarında Hürmüz Boğazı’nda seyreden petrol gemilerine yönelik saldırıların ardından, Japonya’dan kritik bir karar geldi. Cuma günü gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, Japonya’nın ABD öncülüğünde kurulan ve bölgedeki sularda seyir güvenliğini sağlamayı hedefleyen koalisyona katılmama kararı aldığı ifade edildi. Karar alınırken Japonya’nın İran’la süregelen dostane ilişkilerinin dikkate alındığını belirten kaynaklar, koalisyona katılmak yerine Japonya’nın kendi gücünü bölgeye sevk edeceğini belirtti. Bölgeye Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerinin ne zaman gönderileceğinin an itibariyle değerlendirildiği bildirildi.
Bölgede SDF’nin Umman Körfezi, Umman Denizi’nin kuzeyi ve Yemen sularında konuşlanma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilirken, görevi an itibariyle Aden Körfezi’ndeki korsanlıkla mücadele operasyonlarına da dahil olan SDF gemileri ve devriye uçaklarının yerine getireceği belirtildi.

Tanker saldırıları ile önem kazandı
Hürmüz Boğazı, İran ve ABD arasında artan gerginliğin gölgesinde, geçtiğimiz mayıs ve haziran aylarında Körfez sularındaki tankerlere yönelik saldırı haberleri ile gündeme gelmiş, dönemin ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford 9 Temmuzda yaptığı açıklamada, “Birkaç ülke ile Hürmüz Boğazı ve Bab’ül Mendep Boğazı’nda deniz güvenliğini sağlayacak bir ittifak için temas halindeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Dönemin Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya ise Japonya’nın ittifaka asker gönderme planının olmadığını belirterek, farklı çözüm yollarının masada olduğu sinyalini vermişti.

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