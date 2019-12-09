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Jaw Line çene dolgusu ile ifadenizdeki doğal denge

Uzm. Dr. Nidal Baraş Uzm. Dr. Nidal Baraş
ESTETİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Son dönemlerin en önemli estetik trendlerinden olan jaw line yani çene hattı dolgusu hakkında merak edilenleri anlatan Uzm. Dr. Nidal Baraş, diğer işlemlerden ayrıldığı en önemli noktalarından birinin şaşırtıcı biçimde kadın erkek kitlesinin nerdeyse eşit bir yüzdelikle talep etmesi.

Jaw Line çene dolgusu ile ifadenizdeki doğal denge

Yüzde bulunan bir alanın her iki cinsiyet için de ortak güzellik kavramı anlayışı yakalamış olması dikkat çekici bir konu. Erkeklerde maskulen hatların karşılığı olarak kabul edilip köşeleri belirginleştirilmiş, genişletilmiş çene hatlarının vurgulandığı ''çene maskulanizasyonu'' olarak karşımıza çıkıyor. Kadınlarda ise ''hollywood çenesi'', ''nefertiti çenesi'', ''angelina jolie çenesi'' gibi çeşitli çağrışım yaratan isimlerle anılan, çene köşelerinin vurgulandığı, gıdı-çene birleşiminin keskinleştirildiği ve çene ucunun daha sivri hatlarla ortaya çıkarıldığı uygulamanın karşılığıdır.

Çene hattı çizgisi belirsizliği, çene bölgesindeki sarkmalar, asimetriler, yüz ovalinin bozulması, yüz konturunun değişmesi gibi sorunlar, kişiyi olduğundan yaşlı ve üzgün gösterir. Hem yüz ovalindeki sarkma hattı, hem de altın oran açısından çene bölgesi çok önemli. Bu yüzden de özellikle tüm çene hattı boyunca yapılan dolgu uygulamaları yüzün daha estetik ve genç görünmesine yardımcı olur.

Bu yüzden Jaw Line Çene Dolgusu uygulaması, çenesi diğer bölgelere göre daha küçük olan ya da yüz ovali yeterince keskin olmayan kişilerde yüzün oranlarını altın oran yönünde değiştirir. Güçlü bir çene şekli ve çizgisi, gençliği, canlılığı ve çekiciliği belirleyen en önemli detaydır. Bu yüzden çene görünümüyle ilgili şikayeti olanlar için yapılacak uygulamalarda öncelikle çene hattını iyileştirmek çok önemlidir.

ÇENE MASKULİNİZASYONU&HOLLYWOOD ÇENESİ

Burada diğer dolgu işlemlerinden ayrı ve ek olarak değinilmesi gereken nokta, hedeflenen çene görüntüsünü yakalamak için çene bölgesine ve jaw line hattına yapılacak dolgu enjeksiyonlarının tek başına istenilen bütünü yakalamakta yetersiz kalabileceğidir.

Deneyimlerimize dayanarak söyleyebiliriz ki; istediğimiz konturu yakalayabilmek için bişektomi, masseter botoksu, agassi yanak inceltme, gıdı liposuction ve elmacık dolgusu işlemlerinden bir veya birkaçıyla kombine ederek uygulama yapılması daha başarılı sonuçların ortaya çıkmasını sağlıyor.

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KAÇ CC DOLGU GEREKLİ?

Çene dolgusunu diğer dolgulardan ayıran diğer bir nokta ise anlamlı değişiklik elde edebilmek için ilk seanstan itibaren daha yüksek volümlerde dolgu kullanma gereksiniminin olmasıdır. Dudak, elmacık, nazolabial ve gözaltı ışık dolgusunda bir seansta 1 cc üzerine neredeyse hiç çıkmamamıza rağmen jaw line dolgusunda 4-5 cc dolgu ilk seanstan itibaren uygulanabilmektedir.

KALICILIK SÜRESİ?

Bütün dünyada güvenle kullanılan ve kliniğimizde de kullandığımız dolgu maddesi, hyalüronik asit dediğimiz, vücutta doğal olarak var olan maddedir. 8-12 ay süreyle kalıcıdır.

Dolgunun kalıcılığı kişiden kişiye, sigara içimine, çevresel koşullara ve yapılan dolgu maddesinin kalitesine bağlı değişkenlik gösterir. Tekrarlayan dolgu uygulamalarında ise dolgunun kalıcılık süresinin uzadığı bilinir.

Uzm. Dr. Nidal Baraş
Güzellik ve Medikal Estetik

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Anahtar Kelimeler:
Çene dolgusu Jaw Line

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