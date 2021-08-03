JBL Live 660NC ve Live Pro Plus dikkatleri çekti

Ses markası ayrıca, bu cihazların her ikisinin de günümüz tüketicileri için en iyi yenilik ve signature sound kombinasyonunun sonucu olduğunu iddia ediyor.

İŞTE ÖZELLİKLERİ

İlk olarak JBL Live 660NC olarak gelecek cihaz, 14.999 Rs fiyat etiketine sahip olacak ve Siyah, Mavi ve Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak. JBL Live Pro Plus kulaklıklar ise 16.999 Rs fiyatıyla satışa sunulacak ve Siyah ve Beyaz renklerde gelecek.

lk olarak JBL Live 660 NC hakkında konuşmak gerekirse, bu, 50 saate kadar pil ömrü sunabilen bir kulak üstü kulaklıktır. Ancak, Uyarlanabilir Gürültü Önleme özelliğini kullanırken, kulaklıklar 40 saate kadar dayanabiliyor. Cihaz ayrıca hızlı şarj ile donatılmış olarak geliyor ve 10 dakikalık hızlı şarj size 4 saatten fazla oynatma sağlıyor. JBL Live 660NC ayrıca, sesli komutları kullanarak tercih edilen sesli yardımcılara kolay erişim sağlayan Device Action desteği ile donatılmış durumda.

JBL Live Pro Plus’a gelince, kulak içi kulaklıklar AirPods benzeri bir tasarıma sahip. Cihaz ayrıca, kullanıcılara gürültülü ortamlarda kristal netliğinde bir arama deneyimi sunan yankı engelleme teknolojisine sahip. JBL Live Pro Plus her kulaklıkta üç mikrofon ile birlikte geliyor.

Kulaklıklar ayrıca IPX4 sertifikalıdır ve cihazın ayrıca ANC olmadan 7 saate kadar ve gürültü önleme özelliği kullanılıyorsa 6 saate kadar oynatma sunacağı bildirilmektedir. Cihaz ayrıca 21 saate kadar pil ömrüne sahip olduğunu iddia ediyor.

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