Geçtiğimiz hafta net serveti 200 milyar doları aşan dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un eski eşi Mackenzie Scott, dünyanın en zengin kadını oldu. Geçtiğimiz yıl Amazon CEO'sundan benzeri görülmemiş bir anlaşmayla boşanan Mackenzie Scott, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre şu an itibarıyla dünyanın en zengin kadını statüsünde.
Yapılan son araştırma ve verilere göre Mackenzie Scott'un bugünkü net serveti 68 milyar dolar. Bunun yarısından fazlası olan 38 milyar dolarsa Jeff Bezos'tan boşanma sürecinde yapılan anlaşmanın bedeli olarak verildi. Bezos, boşanırken Scott'a 38 milyar dolarlık Amazon hissesi vermişti. Elbette Scott'ın tek varlığı, Amazon'dan gelen hisseler değil.
Bu arada Scott, dünyanın en zengin kadını olmasının yanı sıra büyük de bir yardımsever. Hatta temmuz ayında yayımlanan bir rapora göre Scott, geçtiğimiz yıl 1,7 milyar doları ırkçılık, halk sağlığı, küresel ısınma ve LGBTQ gibi konular üzerinde çalışan kurumlara bağış yapmış. Ancak giden bu para, Amazon hisselerinin değerinin artmasıyla birlikte yeniden yerine konmuş durumda.
Scott, yardımsever kişiliğinin yanında diğer zenginleri de etkilemeye çalışan bir isim. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl bir girişim başlatan Scott, "Giving Pledge" isimli bu projesiyle dünyanın en zengin insanlarının, servetlerinin büyük bir bölümünü çeşitli hayır kurumlarına bağışlamasını sağlamaya çalışıyor. 2019 yılında başlatılan girişim, hala aktif bir şekilde yayılmaya çalışılıyor.
Scott'la ilgili değinmemiz gereken bir diğer konuysa, dünyanın en zengin kadını olma unvanının yanı sıra dünyanın en zengin insanları arasında da yer alıyor olması. Her ne kadar dünyanın en zengin insanları arasında çoğunlukla erkekler bulunuyor olsa da Scott, dünyanın en zengin 12. insanı olarak karşımıza çıkıyor.
Dünyanın en zengin kadını bugüne kadar, küresel çapta en popüler kozmetik üreticilerinden bir tanesi olan L'Oreal'in varisi olan Francoise Bettencourt Meyers'tı. Scott, gerek Amazon hisselerinin yükselişi gerekse diğer gelirleriyle Meyers'ı geçerek, dünyanın en zengin kadını olmuş oldu. (Webtekno)