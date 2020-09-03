Geçtiğimiz hafta net serveti 200 milyar doları aşan dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un eski eşi Mackenzie Scott, dünyanın en zengin kadını oldu. Geçtiğimiz yıl Amazon CEO'sundan benzeri görülmemiş bir anlaşmayla boşanan Mackenzie Scott, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre şu an itibarıyla dünyanın en zengin kadını statüsünde.

Yapılan son araştırma ve verilere göre Mackenzie Scott'un bugünkü net serveti 68 milyar dolar. Bunun yarısından fazlası olan 38 milyar dolarsa Jeff Bezos'tan boşanma sürecinde yapılan anlaşmanın bedeli olarak verildi. Bezos, boşanırken Scott'a 38 milyar dolarlık Amazon hissesi vermişti. Elbette Scott'ın tek varlığı, Amazon'dan gelen hisseler değil.

Bu arada Scott, dünyanın en zengin kadını olmasının yanı sıra büyük de bir yardımsever. Hatta temmuz ayında yayımlanan bir rapora göre Scott, geçtiğimiz yıl 1,7 milyar doları ırkçılık, halk sağlığı, küresel ısınma ve LGBTQ gibi konular üzerinde çalışan kurumlara bağış yapmış. Ancak giden bu para, Amazon hisselerinin değerinin artmasıyla birlikte yeniden yerine konmuş durumda.