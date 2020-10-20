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  4. Jeffrey Toobin: Zoom görüşmesi sırasında mastürbasyon yaptığı iddia edilen New Yorker yazarı ücretsiz izne çıkarıldı

Jeffrey Toobin: Zoom görüşmesi sırasında mastürbasyon yaptığı iddia edilen New Yorker yazarı ücretsiz izne çıkarıldı

20.10.2020 13:33 | Son Güncelleme

New Yorker'la birlikte CNN'in de hukuk danışmanlığını yapan Toobin, "Kameram kapalı sandım ve utanç verici bir hata yaptım. Karımdan, ailemden, dostlarımdan ve iş arkadaşlarımdan özür dilerim" dedi. 60 yaşındaki Toobin, iddialar hakkında başka bir açıklama yapmadı.

Jeffrey Toobin: Zoom görüşmesi sırasında mastürbasyon yaptığı iddia edilen New Yorker yazarı ücretsiz izne çıkarıldı

New Yorker dergisi yazarı Jeffrey Toobin, Zoom görüşmesi sırasında mastürbasyon yaptığı iddialarının ardından ücretsiz izne çıkarıldı.

New Yorker'la birlikte CNN'in de hukuk danışmanlığını yapan Toobin, "Kameram kapalı sandım ve utanç verici bir hata yaptım. Karımdan, ailemden, dostlarımdan ve iş arkadaşlarımdan özür dilerim" dedi.

60 yaşındaki Toobin, iddialar hakkında başka bir açıklama yapmadı.

New Yorker Genel Yayın Yönetmeni David Remnick, Vice News'ta yer alan iddiaların ardından personele gönderdiği e-postada, "Bugün haberlerde görmüş olabileceğiniz gibi, yazarlarımızdan Jeffrey Toobin, geçen haftaki bir Zoom görüşmesinde yaşanan bir olay nedeniyle ücretsiz izne çıkarılmıştır. Bu tür meseleleri ciddiye alıyoruz ve araştırıyoruz" dedi.

CNN'den izin istedi

CNN de Toobin'in izin talebinin kabul edildiğini açıkladı.

Olayın, New Yorker ve New York'ta yayın yapan WNYC radyosunun çalışanlarının katıldığı bir toplantıda yaşandığı belirtiliyor.

ABD'nin en ünlü hukuk danışmanlarından biri olan Toobin, 25 yıldan uzun bir süredir New Yorker'da çalışıyor.

Özellikle koronavirüs salgını dönemi sonrasında yaygınlaşan video konferans görüşmesi uygulaması Zoom'da kullanıcıların mikrofonlarını ve kameralarını kapatma seçeneği mevcut.

Ağustos'ta Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde belediyesi meclisi toplantısında kameralarını açık unutan bir çift görüşme sırasında cinsel ilişkiye girmişti.

İspanya'da da Torrelavaga kasabasında bir belediye meclis üyesi Zoom görüşmesi sırasında banyo yaparken görüntülenmişti.

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