Jennifer Aniston: Belki bu dünyaya üretmek için gelmemişimdir

Jennifer Aniston, “Kadınlar üzerinde anne olmaları için bir baskı var ve eğer bir bebek doğuramazlarsa, ‘defolu’ muamelesi görüyorlar” dedi. İşte 49 yaşındaki yıldızın InStyle dergisine yaptığı açıklamalardan satırbaşları:

Justirn Theroux ile yollarını ayırmasının kendisini üzmediğini söyleyen ünlü oyuncu, anne olmamasında sağlık sorunlarının rol oynadığını belirtti.

Aile kurmayan kadınlara 'defolu / hasarlı ürün' gibi bakılmaması gerektiğini söyleyen Aniston, şöyle devam etti: "Jen, erkekleri elinde tutamıyor', 'Jen, bencil olduğu ve kariyerine odaklandığı için çocuk yapmıyor' gibi yanlış görüşler, artık kalbimi kırmıyor. Bunlar acımasız varsayımlar. Kimse kapalı kapılar ardında ne olduğunu bilemez."

Aniston, anne olmamasıyla ilgili ise "Belki bu dünyaya üremek için gelmemişimdir. Belki yapmam gereken başka şeyler vardır" diye konuştu.

Brad Pitt ile beş yıl evli kalan, Vince Vaughn ve John Mayer ile de ilişkiler yaşayan Aniston, Hollywood'daki cinsiyetçi bakış açısını da eleştirdi:

"Bir çift ayrıldığında, aşağılanan taraf hep kadın oluyor. Kadın; yalnız, üzgün ve başarısız sayılıyor. Geçin bunu! Ne zaman boşanmış, çocuksuz bir adam için 'Erkek kurusu' diye bir haber okudunuz?"