Jennifer Lopez'in cesur pozu yaşıtlarına ilham oldu! 'Kalçaları sinir bozucu'

Pop ikonu Jennifer Lopez'in çok konuşulan kapak pozunu dört kendine güvenen kadın da tekrarladı. İşte Jennifer Lopezle aynı yaştaki kadınların cesur pozları ve tekrar bedenlerini kucaklama hikayeleri.
SINGLE CLAIRE
Londra'da yönetici asistanlığı yapan Single Claire, 2016 yılında 146 kiloyken tüp mide ameliyatı geçirmiş. Claire, vücuduyla tekrar barıştığını söyleyerek şöyle konuşuyor: ''Bu poz benim için çok cesur bir hamle. İki yıl önce sağlık sorunları nedeniyle mide küçültme ameliyatı oldum. Kilo kaybettim ancak daha vermem gereken kilolar var. Çok fazla deri fazlalığım var ancak hepsinin düzeleceğini umuyorum. J-Lo ile aynı yaşta olduğumu bilmiyordum.''
YUMİKO HANASKA
Londra'nın Hampstead şehrinde yaşayan Yumiko Hanaska, J-Lo gibi görünmeyi sevdiğini söylüyor. Vücudunun çok değiştiğini söyleyen Yumiko, 20'li yaşlarında hiçbir şey yapmadığını ancak şimdi yoga ve at binmeden keyif aldığını söylüyor. Vücudunda en çok bacaklarını seven Yumiko, konuşmasını şöyle sürdürüyor: ''Vücudumun en sevdiğim kısmı bacaklarım çünkü bir tek onlar değişmedi. Karnım kollarım hatta omuzlarım bile değişti. J'lo'nun hayranıyım. Sanırım onun gibi bir kalçaya sahip olabilmem için milyon kere çömelmem gerek. Ancak onun gibi poz vermek için oldukça cesaretliyim.''
JULİANA FORMICOLA
Londra Walthamstow'da yaşayan Juliana Formicola'da J-Lo ile aynı yaşta. Ama Jennifer yaşı ilerledikçe gençleşiyor diyor ve hislerini paylaşıyor: ''J-Lo gibi, 20'li yaşımdan itibaren spor yapıyorum. Ancak birkaç yıl önce sırtımdaki disk kayması nedeniyle spor konusunda biraz yavaşladım ancak haftada altı gün squash ve spin dersleri almaya devam ediyorum. Çoğu kadın gibi, vücudumun en sevdiğim yanı benim de bacaklarım. Jennifer Lopez'in kalçaları sinir bozucu, onun bu dünyadan olmadığını düşünüyorum.''
SARAH FOLA EDDO
Tıpkı Jennifer gibi 50 yaşındayım diyen Sarah Fola Eddo, kadınlara vücudunuzu gizlemek zorunda değilsiniz, hele 50 yaşındaysanız diyor. Güney Londra'daki Borehamwood'da, iki çocuğu ile beraber yaşayan Sarah, şöyle diyor: ''Vücudumu seviyorum ve saklanmayı reddediyorum. Benim için J-Lo gibi poz vermek vücudumu kabullenmek için harika bir mücadeleydi. Bir gün bile olsa kendimi yıldız gibi hissettim. Vücutlarıyla gurur duyan tüm şekil ve boyutlarda kadınlarla tanıştım. Onların ilham verici hikayeleri bedenimi yeniden değerlendirmeme yardımcı oldu ve kendime yeni bir sayfa açtım. Seksi olmak için kusursuz ya da fit olmak zorunda değilsiniz.''
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