KADIN

Jennifer Lopez'in cesur pozu yaşıtlarına ilham oldu! 'Kalçaları sinir bozucu'

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 05.11.2018 12:18 | Son Güncelleme

49 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, InStyle Aralık sayısı için Anthony Maule’ye poz verdi. 50 yaşına merdiven dayamasına rağmen fiziğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü şarkıcı Lopez, cüretkar pozuyla sosyal medyayı salladı ve birçok kadına ilham kaynağı oldu.

Jennifer Lopez'in cesur pozu yaşıtlarına ilham oldu! 'Kalçaları sinir bozucu'

Pop ikonu Jennifer Lopez'in çok konuşulan kapak pozunu dört kendine güvenen kadın da tekrarladı. İşte Jennifer Lopezle aynı yaştaki kadınların cesur pozları ve tekrar bedenlerini kucaklama hikayeleri.

SINGLE CLAIRE

2

Londra'da yönetici asistanlığı yapan Single Claire, 2016 yılında 146 kiloyken tüp mide ameliyatı geçirmiş. Claire, vücuduyla tekrar barıştığını söyleyerek şöyle konuşuyor: ''Bu poz benim için çok cesur bir hamle. İki yıl önce sağlık sorunları nedeniyle mide küçültme ameliyatı oldum. Kilo kaybettim ancak daha vermem gereken kilolar var. Çok fazla deri fazlalığım var ancak hepsinin düzeleceğini umuyorum. J-Lo ile aynı yaşta olduğumu bilmiyordum.''

YUMİKO HANASKA

3

Londra'nın Hampstead şehrinde yaşayan Yumiko Hanaska, J-Lo gibi görünmeyi sevdiğini söylüyor. Vücudunun çok değiştiğini söyleyen Yumiko, 20'li yaşlarında hiçbir şey yapmadığını ancak şimdi yoga ve at binmeden keyif aldığını söylüyor. Vücudunda en çok bacaklarını seven Yumiko, konuşmasını şöyle sürdürüyor: ''Vücudumun en sevdiğim kısmı bacaklarım çünkü bir tek onlar değişmedi. Karnım kollarım hatta omuzlarım bile değişti. J'lo'nun hayranıyım. Sanırım onun gibi bir kalçaya sahip olabilmem için milyon kere çömelmem gerek. Ancak onun gibi poz vermek için oldukça cesaretliyim.''

JULİANA FORMICOLA

4

Londra Walthamstow'da yaşayan Juliana Formicola'da J-Lo ile aynı yaşta. Ama Jennifer yaşı ilerledikçe gençleşiyor diyor ve hislerini paylaşıyor: ''J-Lo gibi, 20'li yaşımdan itibaren spor yapıyorum. Ancak birkaç yıl önce sırtımdaki disk kayması nedeniyle spor konusunda biraz yavaşladım ancak haftada altı gün squash ve spin dersleri almaya devam ediyorum. Çoğu kadın gibi, vücudumun en sevdiğim yanı benim de bacaklarım. Jennifer Lopez'in kalçaları sinir bozucu, onun bu dünyadan olmadığını düşünüyorum.''

SARAH FOLA EDDO

5

Tıpkı Jennifer gibi 50 yaşındayım diyen Sarah Fola Eddo, kadınlara vücudunuzu gizlemek zorunda değilsiniz, hele 50 yaşındaysanız diyor. Güney Londra'daki Borehamwood'da, iki çocuğu ile beraber yaşayan Sarah, şöyle diyor: ''Vücudumu seviyorum ve saklanmayı reddediyorum. Benim için J-Lo gibi poz vermek vücudumu kabullenmek için harika bir mücadeleydi. Bir gün bile olsa kendimi yıldız gibi hissettim. Vücutlarıyla gurur duyan tüm şekil ve boyutlarda kadınlarla tanıştım. Onların ilham verici hikayeleri bedenimi yeniden değerlendirmeme yardımcı oldu ve kendime yeni bir sayfa açtım. Seksi olmak için kusursuz ya da fit olmak zorunda değilsiniz.''


PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Kim Kardashian parfümlerini kadın bedenlerini kullanarak tanıttı! Instagram'ın kurallarını zorladı Kim Kardashian parfümlerini kadın bedenlerini kullanarak tanıttı! Instagram'ın kurallarını zorladı
Bu moda trendlerinin hangi amaca hizmet ettikleri bilinmiyorBu moda trendlerinin hangi amaca hizmet ettikleri bilinmiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez Jennifer lopez pozu

En Çok Okunan Haberler

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

Hande Doğandemir 'Arkadaşız' dediği gizemli erkekle dudak dudağa görüntülendi

Hande Doğandemir 'Arkadaşız' dediği gizemli erkekle dudak dudağa görüntülendi

Oral seks kanser mi yapıyor? Uzmanlar uyarıyor

Oral seks kanser mi yapıyor? Uzmanlar uyarıyor

1 - 11 Kasım haftalık burç yorumları

1 - 11 Kasım haftalık burç yorumları

Büyük göğüs sağlığı tehdit ediyor, kadınlar dikkat!

Büyük göğüs sağlığı tehdit ediyor, kadınlar dikkat!

Jennifer Lopez'in cesur pozu yaşıtlarına ilham oldu! 'Kalçaları sinir bozucu'

Jennifer Lopez'in cesur pozu yaşıtlarına ilham oldu! 'Kalçaları sinir bozucu'

İlginizi Çekebilir

Kim Kardashian parfümlerini kadın bedenlerini kullanarak tanıttı! Instagram'ın kurallarını zorladı

Kim Kardashian parfümlerini kadın bedenlerini kullanarak tanıttı! Instagram'ın kurallarını zorladı

Kraliyet kurallarını yıkan Meghan Markle, bu kez elbisesinin etiketini unuttu

Kraliyet kurallarını yıkan Meghan Markle, bu kez elbisesinin etiketini unuttu

Kate Middleton elbisesiyle sınıfta kaldı Diana bile kurtaramadı

Kate Middleton elbisesiyle sınıfta kaldı Diana bile kurtaramadı

Victoria's Secret'a şok suçlama! 'Yürümek için can atılıyor ama perde arkasında...'

Victoria's Secret'a şok suçlama! 'Yürümek için can atılıyor ama perde arkasında...'

Bir bu eksikti! Vajina dekolteleri satışa çıktı

Bir bu eksikti! Vajina dekolteleri satışa çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kim Kardashian parfümlerini kadın bedenlerini kullanarak tanıttı! Instagram'ın kurallarını zorladı

Kim Kardashian parfümlerini kadın bedenlerini kullanarak tanıttı! Instagram'ın kurallarını zorladı

Bu moda trendlerinin hangi amaca hizmet ettikleri bilinmiyor

Bu moda trendlerinin hangi amaca hizmet ettikleri bilinmiyor

Herkese ilham kaynağı olacak 9 moda sırrı

Herkese ilham kaynağı olacak 9 moda sırrı

Dergi kapaklarındaki ünlüleri bir de doğal haliyle görün

Dergi kapaklarındaki ünlüleri bir de doğal haliyle görün

Meghan Markle bu kez ters ışık kurbanı oldu! 'Kendini hala Hollywood'da sanıyor'

Meghan Markle bu kez ters ışık kurbanı oldu! 'Kendini hala Hollywood'da sanıyor'

Kim Kardashian kilo verdi, şekilden şekile girdi

Kim Kardashian kilo verdi, şekilden şekile girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.