Jennifer Lopez'in cesur pozu yaşıtlarına ilham oldu! 'Kalçaları sinir bozucu'

Pop ikonu Jennifer Lopez'in çok konuşulan kapak pozunu dört kendine güvenen kadın da tekrarladı. İşte Jennifer Lopezle aynı yaştaki kadınların cesur pozları ve tekrar bedenlerini kucaklama hikayeleri.

SINGLE CLAIRE

Londra'da yönetici asistanlığı yapan Single Claire, 2016 yılında 146 kiloyken tüp mide ameliyatı geçirmiş. Claire, vücuduyla tekrar barıştığını söyleyerek şöyle konuşuyor: ''Bu poz benim için çok cesur bir hamle. İki yıl önce sağlık sorunları nedeniyle mide küçültme ameliyatı oldum. Kilo kaybettim ancak daha vermem gereken kilolar var. Çok fazla deri fazlalığım var ancak hepsinin düzeleceğini umuyorum. J-Lo ile aynı yaşta olduğumu bilmiyordum.''

YUMİKO HANASKA

Londra'nın Hampstead şehrinde yaşayan Yumiko Hanaska, J-Lo gibi görünmeyi sevdiğini söylüyor. Vücudunun çok değiştiğini söyleyen Yumiko, 20'li yaşlarında hiçbir şey yapmadığını ancak şimdi yoga ve at binmeden keyif aldığını söylüyor. Vücudunda en çok bacaklarını seven Yumiko, konuşmasını şöyle sürdürüyor: ''Vücudumun en sevdiğim kısmı bacaklarım çünkü bir tek onlar değişmedi. Karnım kollarım hatta omuzlarım bile değişti. J'lo'nun hayranıyım. Sanırım onun gibi bir kalçaya sahip olabilmem için milyon kere çömelmem gerek. Ancak onun gibi poz vermek için oldukça cesaretliyim.''