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Jeotermalden yararlanamayan işletmeci seradaki faaliyeti durdurunca 50 kişi işsiz kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:38 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Germencik ilçesinde 4 yıl önce 64 dönüm arazide topraksız domates serası kuran Azerbaycanlı iş insanı Erdem Yunus Arifoğlu, iddiaya göre, bölgede yer alan jeotermal enerji üreten firmanın jeotermal kaynaklardan faydalanmasını engellediği için faaliyetini durdurdu.

Jeotermalden yararlanamayan işletmeci seradaki faaliyeti durdurunca 50 kişi işsiz kaldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Germencik ilçesinde 4 yıl önce 64 dönüm arazide topraksız domates serası kuran Azerbaycanlı iş insanı Erdem Yunus Arifoğlu, iddiaya göre, bölgede yer alan jeotermal enerji üreten firmanın jeotermal kaynaklardan faydalanmasını engellediği için faaliyetini durdurdu. Faaliyetin durması sonucu serada çalışan 50 kişi de işsiz kaldı. Arifoğlu, "Bu firma yönetmeliği tatbik etmeme ettirmeme gücünü nereden alıyor? Ağustos ayı fide dikim ayı olmasına rağmen dikim yapamadım. Bana devlet, kışın sana sıcak su verecekler derse tekrar faaliyete geçeriz" dedi.
Azerbaycanlı iş insanı Erdem Yunus Arifoğlu, Germencik'in kırsal Turanlar Mahallesi'nde 35 milyon TL harcayarak, 42 dönümü kapalı alanda olmak üzere toplam 64 dönüm araziye topraksız domates serası kurdu. Arifoğlu, yılda 1200 ton domates üretip, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç etti. Jeotermal olduğu için bölgeyi tercih eden Arifoğlu, bu enerjiden, üretim yapan firmanın tavrı nedeniyle faydalanamadı. Kömür kullanarak 4 yıldır üretimini yapan Arifoğlu, 4 ay önce, Germencik Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup konuyu yargıya taşıdı. Hukuki süreç devam ederken, Arifoğlu üretimini haziran ayı başında durdurdu. İşletmedeki 50 işçi ise üretim durunca işinden oldu.
'AMACIMIZ BÖLGEYE DAHA ÇOK TESİS KURMAKTI'
Firmanın kuralları hiçe saydığını söyleyen Arifoğlu, "Bu tesisi kurmamdaki ana sebeplerden biri, jeotermal bölgesinin olması ve arazimim hemen yanından jeotermal boruları geçmesiydi. 100-150 metre mesafede 5 üretim tesisi var. 24 Eylül 2013 tarih ve 28875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe dikkat çekeyim. Yönetmelikte, 'Entegre kullanıma uygun jeotermal akışkan işletme ruhsatına sahip, gerçek veya tüzel kişiler reenjeksiyon şartlarının müsaade ettiği aralıktaki sıcaklık ve debideki kendi ihtiyacından fazla jeotermal akışkanı özellikle sera ve organik tarım yapma amacında bulunan müteşebbislerin teşvik edilmesi bakımından kiralanması esastır" deniyor. Buna rağmen seramızı ısıtmada, JES'ten faydalanamıyoruz. Ben 25 yıl Azerbaycan'da emek verdim, çalıştım ve kazandım. Diğer ortaklarımla birlikte bu tesisi burada kurduk. Amacımız bu bölgeye daha çok tesisler kurmaktı" dedi.
'MAĞDUR ETTİLER'
Mağdur olduğunu savunan Arifoğlu, "Tesisimiz şu an kapalı. 50 işçim, işsiz kalarak evlerine gitti. Koskoca sera bomboş kaldı. Bütün elektronik cihazlar ise güneşin altında sıcaklarda zarar görüyor. Bununla ilgili jeotermal firmasına 4 ay önce Germencik Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, sıcak su verilmesi konusunda dava açtım. Türkiye'deki adalet sistemi biraz ağır ilerliyor, buna saygı duyuyorum. Neticede bir cevap verilecek" dedi.
Tepkisini sürdüren Arifoğlu, şöyle dedi: "Bu firma yönetmeliği tatbik etmeme, ettirmeme gücünü nereden alıyor? Ağustos ayı fide dikim ayı olmasına rağmen, dikim yapamadım. Bana devlet 'Kışın sana sıcak su verecekler' derse, tekrar faaliyete geçeriz. Kömürle kışın serayı ısıtma durumunda olduğum için zarar ediyorum. Zarar ettiğim için de üretimimi durdurdum. Jeotermalle yaparsam zarar etmeyeceğim. Biz tesisimizin çalışmasını istiyoruz. İşçilerin yeniden işe başlamalarını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan da ricada bulunuyoruz. Lütfen bu meseleye parmak bassınlar. Bu şirketler aldatmaca içerisindeler. Bu aldatmacalara kanmamak gerekiyor. İhracat kutuları elimizde kaldı."

FOTOĞRAFLI

Jeotermalden yararlanamayan işletmeci seradaki faaliyeti durdurunca 50 kişi işsiz kaldıJeotermalden yararlanamayan işletmeci seradaki faaliyeti durdurunca 50 kişi işsiz kaldıJeotermalden yararlanamayan işletmeci seradaki faaliyeti durdurunca 50 kişi işsiz kaldıJeotermalden yararlanamayan işletmeci seradaki faaliyeti durdurunca 50 kişi işsiz kaldı

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