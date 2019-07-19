Jetler sınır ötesindeki terör yuvalarını dağıtıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır ötesinde teröristlerin üs olarak kullandıkları bölgeleri vurmayı sürdürüyor, önceki gün Kandil'i ateş altına alan savaş uçakları dün gece de Karacak bölgesini vurdu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

Bir yandan terör örgütüne ait Hakurk'taki hedeflere yönelik Pençe Harekatı ile komandolar terör yuvalarına girmeyi sürdürürken diğer yandan da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, sınır ötesinde terör örgütü tarafından üs olarak kullanılan bölgeleri vuruyor.

Bu kapsamda Türk jetleri, dün gece Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristlerce üs olarak kullanılan Karacak bölgesine geniş çaplı hava harekatı gerçekleştirdi.

Karacak bölgesinde terör hedefleri büyük hassasiyetle belirlendi. Hedefler tespit edilirken sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda hassasiyet gösterildi.

Muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'ye yakın uçağın katıldığı harekatta İHA'lar, SİHA'lar, HİK uçağı ile tanker uçaklar görev aldı. Teröristlere ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan çok sayıda hedefin lazer güdümlü mühimmatla imha edildiği harekatta yerli ve milli mühimmat kullanıldı.