"Jinekomasti operasyonu için Kış mevsimi en doğru dönem"

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Açıkel, jinekomasti operasyonu için en rahat dönemin kış ayları olacağını söyledi. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Açıkel, Erkekler arasında en sık gözlenen estetik sorunlardan biri olan jinekomasti ve tedavisi hakkında açıklama yaptı. Prof. Dr. Cengiz Açıkel, jinekomasti operasyonu için en rahat dönemin kış ayları olacağını kaydederek, "Jinekomasti operasyonu sonrasında bir süre korse kullanımının gerekir. Kış aylarında korse kullanımı daha rahat olacağı için hastalar tarafından da kış mevsiminin tercih edilir". "Jinekomasti sorunlarının yüzde 15’i hastalık kaynaklı"

Prof. Dr. Cengiz Açıkel jinekomasti nedeniyle ameliyat olan yüzde 85’inde bir hastalık saptanmadığı ancak yüzde 15 lik kısmında jinekomastiye neden olan tümör, endokrin veya metabolizma hastalığı, ilaç kullanımı, psikolojik stres, obezite, travma, viral enfeksiyon veya ailesel yatkınlık gibi değişik nedenler olabildiğini belirterek, jinekomasti ameliyatı öncesinde kişilerin bir endokrin ve metabolizma hastalıkları uzmanına başvurarak nedene yönelik kapsamlı bir muayeneden geçmesi gerekli olduğu söyledi.

"Ergenlikte başlayıp ergenlik sonunda düzelebiliyor"

Jinekomasti her yaşta görülebilmekle birlikte en sık ergenlik döneminde kendisini gösterdiğini belirten Prof. Açıkel, "Ergenlik döneminin başı sayılan 13-15 yaş gurubunda hormonal değişimlere bağlı olarak erkek çocukların yaklaşık yüzde 60’ında farklı derecelerde jinekomasti izlenir. Zamanla meme büyüklüğünde tekrar azalma olur ve bu oran 17 yaşın sonunda yüzde 7.7’ye düşer. Ayrıca yeni doğanlarda anneden geçen östrojen hormonu ve ileri yaşlarda azalan testosteron hormonu nedeniyle jinekomasti görülme sıklığı artar" dedi. Jinekomasti tanısının detaylı muayene, kan tetkikleri ve ultrasonografik inceleme sonrası doktor tarafından konulabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Cengiz Açıkel, "Bir erkek memelerinin toplumdaki diğer erkek memelerine göre daha büyük olduğunu düşünüyorsa, giydiği kıyafetlerde memeleri rahatsız edecek şekilde belirginleşiyor ise jinekomastiden şüphelenmelidir. Özellikle son zamanlarda aniden gelişen ve tek taraflı olan meme büyümesi söz konusu ise zaman kaybetmeden bir endokrinoloji doktoruna başvurmalıdır" şeklinde konuştu.

Jinekomastiye yol açan tümör, ilaç kullanımı, obezite gibi bir neden varsa önce bu nedenler ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Açıkel, herhangi bir neden olmasızın yapısal olarak gelişmiş bir jinekomasti olgusunun ameliyatsız tedavisi mümkün olmadığını açıkladı.

"Spor jinekomastiye çözüm sağlayamıyor"

Obezite sorunu olan kişilerin yapılan spor sonrası yağ dokusu azalmasına bağlı olarak meme büyüklüğünde ve sarkmasında bir miktar azalma beklenebileceğini bildiren Açıkel, normal kilolu kişilerin spor veya başka bir yöntemle meme hacimlerini küçültmesi mümkün olmadığını bu noktada, en sık yapılan yanlışlardan bir tanesinin göğüs kaslarının fazla çalıştırılarak meme hacminde küçülme beklentisi içine girilmesi olduğunu fakat bu egzersizlerle göğüs kasları kitle olarak büyüyerek önündeki meme dokusunu öne doğru iterekve jinekomasti görüntüsünü daha da belirginleştireceğini kaydetti. "Ameliyat için ergenlik sonuna kadar beklemek öneriliyor"

Ergenlik döneminde gözlenen jinekomastilerin büyük çoğunluğunun kendiliğinden gerilemesi nedeniyle 18 yaşına kadar beklemeyi önerdiklerini belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Açıkel, belli durumlarda operasyonun öne alınabileceğini şu sözlerle ifade etti: "Normlade hastalara 18 yaşına kadar beklemelerini öneriyoruz. Fakat jinekomasti erken ergenlik döneminde başlamış ve 17 yaşına kadar hiç gerileme olmamışsa ve kişide ciddi psikolojik etkilere yol açıyorsa ameliyat yaşı daha erkene alınabilir" dedi.

Jinekomastinin tipine, büyüklüğüne, deri fazlalağı olup olmamasına göre farklı cerrahi yöntemler uygulanacağını söyleyen Prof. Dr. Cengiz Açıkel, hangi yöntemin hangi jinekomasti tipi için daha uygun olduğuna ise plastik cerrahi uzmanı, hasta ile konuşarak, karar vereceğini söyledi.