HABER

JÖAK derin dalış eğitiminden acı haber

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 16:24 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde dalış eğitimi sırasında JÖAK personeli Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe şehit oldu, 3 asker ise yaralandı.Jandarma Komando Özel Asayiş (JÖAK) Komutanlığı’na bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri tarafından gerçekleştirilen dalış eğitiminde Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe şehit oldu.

Antalya’nın Kaş ilçesinde dalış eğitimi sırasında JÖAK personeli Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe şehit oldu, 3 asker ise yaralandı.
Jandarma Komando Özel Asayiş (JÖAK) Komutanlığı’na bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri tarafından gerçekleştirilen dalış eğitiminde Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe şehit oldu. Saat 11.30 sıralarında Antalya ili Kaş ilçesinde gerçekleştirilen eğitim esnasında Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe ve beraberindeki 4 askerin su altında belirlenemeyen bir sebepten ötürü rahatsızlandığı öğrenildi.
Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "Olayın öğrenilmesini müteakip su altında bulunan personel çıkarılıp Kaş Devlet Hastanesine sevkleri sağlanmıştır. Burada yapılan ilk müdahale sonucu üç jandarma personelinin hayati tehlikeleri bulunmamakta olup, kontrol, ileri tetkik ve tedavi maksatlı bu personel Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan J.Asb.Kd.Üçvş. Mesut Akmeşe’nin kalbinin durduğu bilgisi alınmış olup, Kaş Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 13.30 sıralarında şehit olmuştur. Şehit olan personelin naaşı otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir. Burada yapılacak işlemleri müteakip defnedileceği yere sevk edilecektir" denildi.

PARTNER Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu! Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu!
Firari dolandırıcı yeni kurduğu çeteyle yakalandıFirari dolandırıcı yeni kurduğu çeteyle yakalandı
Kahramanmaraş’ta orman yangınıKahramanmaraş’ta orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Akar'dan çok önemli' kimyasal silah' açıklaması!

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Kamuya 60 bin personel alınacak

Kamuya 60 bin personel alınacak

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Türkiye'den ABD Başkanı Trump'ın mektubuna yanıt!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.