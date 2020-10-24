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Joe Biden'ın seçim vaadi ücretsiz koronavirüs aşısı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2020 01:49 | Son Güncelleme

ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, seçilmesi durumunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısın ücretsiz yapılacağı sözünü verdi.

Joe Biden'ın seçim vaadi ücretsiz koronavirüs aşısı

ABD başkanlık seçimlerine kısa süre kala Wilmington'da salgınla mücadele planını açıklayan Biden, ''Güvenli ve etkili bir aşı bulunduğunda sağlık sigortanız olsun ya da olmasın aşı herkese ücretsiz olmalı.'' dedi.

Bütün eyaletlerdeki valilere tek tek ulaşarak salgınla mücadelede ne tür desteğe ihtiyaç duyduklarını soracağını belirten Biden, ABD Kongresinden de kamu sağlığı ve ekonomik sorunlara çözüm için ocak ayının sonuna kadar bir tasarı getirilmesini isteyeceğini ifade etti.

Valilerden ayrıca maske zorunluluğu getirmelerini isteyeceğini kaydeden Biden, günde 7 milyon test yapılmasını sağlayacak ulusal bir test planı da oluşturacağını söyledi.

Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 8 milyon 700 bini geçerken, 229 binden fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

AA

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