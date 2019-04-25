Joe Biden resmen ABD başkan adayı

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Joe Biden, 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den resmen aday olduğunu duyurdu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Başkan Yardımcılığı görevini yapmış olan 76 yaşındaki Joe Biden, 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olduğunu resmen açıkladı. Biden Twitter hesabından yayınladığı videoda Demokrat Parti’den başkan adaylığını resmen açıklayarak, “Bir ulusun temel değerleri, dünyadaki duruşumuz, bizim demokrasimiz Amerika’yı Amerika yapan her şey tehlike altında. Bu yüzden bugün ABD başkanlığına adaylığımı açıklıyorum.#Joe2020” notunu paylaştı.

Joe Biden, 1988 ve 2008 yıllarında Demokrat Parti’den başkan aday adayı olmuş ancak yarıştan erken çekilmek zorunda kalmıştı.



