HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Joe Biden Savunma Bakanı adayını açıkladı

Joe Biden Savunma Bakanı adayını açıkladı

09.12.2020 23:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Joe Biden Savunma Bakanı adayını açıkladı

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Savunma Bakanlığı için eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin’i aday gösterdi.

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, kabinesini açıklamaya devam ediyor. Biden, Savunma Bakanı adayının eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin olduğunu açıkladı. Wilmington’da açıklama yapan Biden, "Bu iş için en doğru kişi o. Düşmanlarımız tarafından korkulan müttefiklerimiz tarafından tanınan ve saygı duyulan biri" dedi. 67 yaşındaki Austin, atanması halinde ABD’nin ilk siyahi Savunma Bakanı olacak.

ABD’deki yasa kapsamında bir asker emekli olduktan 7 yıl sonra Savunma Bakanlığına atanabilir. Kongre’nin 2016 yılında emekli olan Austin için muafiyet vermesi gerekiyor. Kongre, 2017’de ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanı adayı Jim Mattis için muafiyet vermişti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
Koronavirüs aşılarını inceleyen Avrupa İlaç Ajansına saldırıKoronavirüs aşılarını inceleyen Avrupa İlaç Ajansına saldırı
85 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!85 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Dilenciye bunu söyledi, bıçaklanarak öldürüldü

Dilenciye bunu söyledi, bıçaklanarak öldürüldü

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

AK Partili 3 ismin bedelli askerlik yapmasıyla ilgili flaş iddia

AK Partili 3 ismin bedelli askerlik yapmasıyla ilgili flaş iddia

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

Pfizer'ın Kovid-19 aşısıyla ilgili alerji uyarısı yapıldı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Putin bizzat yönetti! Rusya'dan balistik füze tatbikatı

Putin bizzat yönetti! Rusya'dan dev tatbikat

Fransa hükümeti Müslümanları hedef alan yasa tasarısını kabul etti

Fransa'da skandal yasa tasarısı kabul edildi

Koronavirüs aşılarını inceleyen Avrupa İlaç Ajansı siber saldırıya uğradı

Koronavirüs aşılarını inceleyen Avrupa İlaç Ajansına saldırı

Ukrayna’da küçük uçak düştü : 1 ölü

Ukrayna’da küçük uçak düştü : 1 ölü

Tanzanya'da bakan yardımcısı, yemin metnini okuyamayınca görevden alındı

Koltuğuna oturmadan görevinden alındı

Kanada, Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi

Kanada Pfizer aşısına onay verdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.