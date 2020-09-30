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Joe Biden ve Kamala Harris TV tartışmasından saatler önce vergi kayıtlarını yayımladı

30.09.2020 00:53 | Son Güncelleme

ABD'de Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden, rakibi Başkan Donald Trump ile yapacağı canlı televizyon tartışmasından saatler önce vergi beyannamesini kamuoyuna açıkladı. Kayıtlara göre Biden ve eşi Jill geçen yıl 288 bin dolar gelir vergisi ödedi.

Joe Biden ve Kamala Harris TV tartışmasından saatler önce vergi kayıtlarını yayımladı

ABD'de Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Joe Biden, rakibi Başkan Donald Trump ile yapacağı canlı televizyon tartışmasından saatler önce vergi beyannamesini kamuoyuna açıkladı.

Kayıtlara göre Biden ve eşi Jill geçen yıl 288 bin dolar gelir vergisi ödedi.

Biden, Trump'a da vergi beyannamelerini yayımlama çağrısı yaptı.

New York Times gazetesi, Trump'ın 2016'da sadece 750 dolar gelir vergisi ödediğini yazmıştı. Trump ise bu iddiayı "sahte haber" diyerek reddetmişti.

Trump, yıllarca seleflerinin yaptığı gibi vergi kayıtlarını kamuoyuna açıklamadığı için Demokrat Partililer tarafından eleştirildi.

Trump ise şu anda vergi beyannamelerinin denetlendiğini ve soruşturma sürerken yayınlamayacağını söylüyordu. Denetleme sürerken başkanın bunları yayımlamasının önünde yasal bir engel yok.

Kayıtlara göre Biden geçen yıl 985 bin dolarlık gelirinin üzerinden 346 bin dolar vergi ödedi ve fazla vergi ödediği için yaklaşık 47 bin dolar iade aldı.

Harris ve eşinden 1 milyon doları aşkın vergi ödemesi

Biden'ın kampanya müdür yardımcısı Kate Bedingfield, vergi beyannamelerinin yayımlanmasını "tarihi düzeylerde şeffaflık" diye tanımlarken, "Başkan, ya vergi beyannamelerini yayımla ya da çeneni kapat" dedi.

Biden'in Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff da 3 milyon doları aşkın gelir bildirimi yaparken, bunun birçoğu Emhoff'un bir hukuk şirketindeki ortaklığından geliyor. Çift 1 milyon 185 bin doları aşkın vergi ödedi.

New York Time'ın haberinde, Trump'ın incelenen 18 yılın 11'inde hiç federal gelir vergisi ödemediğini yazmıştı.

Apprentice programının başarısından sonra, Trump başta önemli miktarladda vergi ödedi. 18 yılda 95 milyon dolar vergi ödeyen Trump daha sonra, federal vergi iadesi yoluyla çoğunu, 72,9 milyon dolarını geri aldı. Bu iade şimdi inceleme altında.

Gazete ayrıca, Trump'ın vergiden düştüğü masraf kalemleri arasında, 70 bin dolarlık kuaför masrafı bulunduğunu da iddia etti.

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