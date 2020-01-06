Joey King Golden Globe Ödülleri'nde (Altın Küre) giydiği elbiseyle olay oldu! 'Vajinandan mı ilham aldın?'

Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'nin 77'ncisinde, TV ve dizi dünyasının en iyileri, ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da, 5'inci ve son kez Ricky Gervais'in sunduğu törenle sahiplerine verildi.

Ancak sosyal medya bu esnada bambaşka bir şeyi tartışıyordu. Kullanıcıların gündeminde aktris Joey King'in vajinaya benzetilen elbisesi vardı.

Kimi kullanıcı, hipnotize edici vajina elbisesini optik bir yanılsama olarak yorumladı, kimisi de vajinanan da mı ilham aldın sorusunu yöneltti.



