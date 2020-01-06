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  4. Joey King Golden Globe Ödülleri'nde (Altın Küre) giydiği elbiseyle olay oldu! 'Vajinandan mı ilham aldın?'

Joey King Golden Globe Ödülleri'nde (Altın Küre) giydiği elbiseyle olay oldu! 'Vajinandan mı ilham aldın?'

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bu yıl 77'nci kez düzenlenen ve Oscar Ödülleri'nin habercisi sayılan Golden Globes (Altın Küre) Ödülleri sahiplerini buldu. Kırmızı halıda ünlüler şıklık yarışındayken bir ünlü elbisesiyle sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü aktris Joey King'in Golden Globes Ödülleri'nde giydiği elbise vajinaya benzetildi. Sosyal medyada Joey King'e 'vajinandan mı ilham aldın, bu biraz kafa karıştırıcı' şeklinde yorumlar yapıldı.

Joey King Golden Globe Ödülleri'nde (Altın Küre) giydiği elbiseyle olay oldu! 'Vajinandan mı ilham aldın?'

Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri'nin 77'ncisinde, TV ve dizi dünyasının en iyileri, ABD'nin Los Angeles kentindeki Beverly Hilton'da, 5'inci ve son kez Ricky Gervais'in sunduğu törenle sahiplerine verildi.

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Ancak sosyal medya bu esnada bambaşka bir şeyi tartışıyordu. Kullanıcıların gündeminde aktris Joey King'in vajinaya benzetilen elbisesi vardı.

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Kimi kullanıcı, hipnotize edici vajina elbisesini optik bir yanılsama olarak yorumladı, kimisi de vajinanan da mı ilham aldın sorusunu yöneltti.

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Joey King Golden Globe Ödülleri

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