Juan Guaido Venezuela'ya döndü! Havalimanında şok saldırı

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) söz konusu kararına rağmen ülke dışına ikinci kez çıktıktan sonra Kolombiya’da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı’na katılan, ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD’yi ziyaret eden Guaido, başkent Caracas’ın kuzeyindeki Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Pasaport kontrolünden geçişinde herhangi bir engel çıkarılmayan Guaido, sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre havalimanında bekleyen bazı Venezuelalıların yoğun tepkisi ile karşılaştı. ABD yönetiminin yaptırım uyguladığı Venezuelalı havayolu şirketi Conviasa üniforması giyen bir kadın Guaido’nun üzerine çerez ve su atarken, çevredeki grubun “vatan haini” diye bağırdığı duyuldu.

Guaido, havalimanının dış hatlar bölümüne geçtiğinde ise buradaki taraftarlarının slogan ve sevgi gösterisi ile karşılandı.

HAVALİMANININ DIŞINDA DA TEPKİ

Havalimanı içindeki taraftarlarıyla bir süre sohbet eden ve fotoğraf çektiren Guaido, dışarıda bekleyen aracına yöneldiğinde ise daha ağır tepkilerle karşılaştı. Yaşanan arbedede gruptaki bir kişinin Guaido’yu yakasından tutup silkelediği görüldü.