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Julia Medeiros, Kylie Jenner'a benzediği için erkeklerin korktuğunu açıkladı! "Reddedilmekten korkuyorlar"

05.06.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Julia Medeiros, Kylie Jenner'a olan benzerliğiyle tanınıyor. Julia, yaptığı açıklamalar ve paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Son yaptığı açıklamada etrafındaki erkeklerin yanında gerildiğini paylaşarak erkeklerin kendisinden korkmasının nedenini açıkladı.

Julia Medeiros, Kylie Jenner'a benzediği için erkeklerin korktuğunu açıkladı! "Reddedilmekten korkuyorlar"

Miami'de yaşayan 22 yaşındaki Julia Medeiros, sosyal medyadan para kazanıyor. Kylie Jenner'a benzediğine belirten Julia, erkeklerin onunla konuşmaktan "korktuğunu" ve bunun yerine "çirkin" arkadaşlarıyla yetindiğini düşünüyor.

"REDDEDİLMEKTEN KORKUYORLAR"

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Julia, Jam Press'e "Erkekler gelip benimle konuşmaktan korkuyor. Kulüplerde benden daha az çekici olan kadınlara daha çok asıldıklarını fark ettim. Bir grup çirkin kızla takılabilirim ve en güzel ben olsam bile erkekler benimle konuşmaz" dedi. Medeiros, erkeklerin "reddedilmekten korktuklarını" iddia ederek, "Etrafımda olduklarında gerçekten gergin oluyorlar," diye devam etti.

ERKEKLERLE FLÖRT EDEBİLMEK İÇİN...

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"Kylie Jenner'a benziyorum ve bu da insanları korkutuyor" dedi. Erkekler Medeiros'la konuşmaktan çok korksa da, flört profilini sağa kaydırmaktan korkmuyorlar. Flört uygulamalarında "her gün 500'e kadar eşleşme" elde ettiğini, ancak bunların anlamlı bağlantılara dönüşmediğini söylüyor. Medeiros, yalnızlığıyla mücadele etmek için kısa süre önce evcil köpeklerinin yardımına başvurdu ve bir adamla tanışma umuduyla onları yürüyüşe çıkardı. "Eski patronum bana tekniği öğretti. Köpekler, erkeklerin bana yaklaşması için bir bahane."

UZUN OLMASI EN ÖNEMLİ GEREKLİLİK

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Medeiros, onunla çıkmak isteyen erkeklerin olması gerektiğini düşündüğü katı standartları bulunuyor. "Beni gerçek hayatta fethetmek için adamın uzun olması gerekiyor. Bu ilk gereklilik. 167 cm boyundayım ve erkeğimin yanında topuklu ayakkabı giymek istiyorum, bu nedenle ondan daha kısa olmam için onun oldukça uzun olması gerekiyor.

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Ayrıca başarılı, dışa dönük ve komik olması gerekiyor. Ben de çok pasifim, partnerimin aktif olması gerekiyor, yoksa yürümez.” dedi.

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