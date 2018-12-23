HABER

Jump Force Hikaye Fragmanı Yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.12.2018 14:11 | Son Güncelleme

Bandai Namco, yaklaşan Jump Force’un hikaye moduyla ilgili yeni fragmanda detayları ortaya çıkartmaya başladı.

Jump Force Hikaye Fragmanı Yayınlandı

Jump ve gerçek Dünya’nın ani şekilde birleşmesi, dünya çapında kaosa neden oldu; istila eden kötüler, yıkım izleri bıraktılar. Bu yeni tehdidin üstesinden gelmek için Jump Force olarak adlandırılan yeni bir kahraman ekibi, Manga evreninin en güçlü savaşçılarına sahip Yönetmen Glover tarafından oluşturuldu. Oyuncular kendi kahramanlarını oluşturacaklar, görünüşlerini kişiselleştirecekler ve tüm manga serilerindeki hareketlerle Jump Force’a katılmadan önce dövüş hareketlerini gerçekleştirecekler.

Yayınlanan hikaye fragmanı, Jump ve gerçek Dünya’nın birleşmesiyle ilgili şüphe uyandıran araç olan Onyx Book’u gösteriyor.

Fragmanla birlikte oyuna eklenecek yeni karakterleri de görmüş oluyoruz:

Asta (Black Clover)

Trunks (Dragon Ball)

Boa Hancock (One Piece)

Renji Abarai (Bleach)

Oyun, 15 Şubat 2019’da dijital olarak PS4, Xbox One ve PC platformlarında çıkacak.

https://karikocagaming.com/haberler/jump-force-hikaye-fragmani-yayinlandi

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
Genetiği değiştirilen sarmaşık kanserojen maddeleri temizliyorGenetiği değiştirilen sarmaşık kanserojen maddeleri temizliyor
Mobilya atıkları ham madde olduMobilya atıkları ham madde oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jump Force fragman

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Instagram'a bu sabah girenler gözlerine inanamadı... Sesli mesaj gönderme dönemi resmen başladı!

Instagram'a bu sabah girenler gözlerine inanamadı... Sesli mesaj gönderme dönemi resmen başladı!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Google'dan dünyayı şoke edecek karar! Google+ servisini kapatıyor

Google'dan dünyayı şoke edecek karar! Google+ servisini kapatıyor

Apple'a büyük şok! Çin'de bazı iPhone'lar yasaklandı!

Apple'a büyük şok! Çin'de bazı iPhone'lar yasaklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hacker'lar 2019 senesinde şu yıkıcı saldırılara odaklanacak

2019 öncesi büyük korku yaratacak uyarı!

Genetiği değiştirilen sarmaşık kanserojen maddeleri temizliyor

Genetiği değiştirilen sarmaşık kanserojen maddeleri temizliyor

Mobilya atıkları ham madde oldu

Mobilya atıkları ham madde oldu

Ezio Auditore ve daha fazlası For Honor yolcusu

Ezio Auditore ve daha fazlası For Honor yolcusu

iOS 12.1.3 Beta yayınlandı

iPhone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme yayımlandı

iPad Pro yamuluyor!

Apple kullananlar dikkat! Bu cihaz yamuluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.