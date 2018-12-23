Jump Force Hikaye Fragmanı Yayınlandı

Jump ve gerçek Dünya’nın ani şekilde birleşmesi, dünya çapında kaosa neden oldu; istila eden kötüler, yıkım izleri bıraktılar. Bu yeni tehdidin üstesinden gelmek için Jump Force olarak adlandırılan yeni bir kahraman ekibi, Manga evreninin en güçlü savaşçılarına sahip Yönetmen Glover tarafından oluşturuldu. Oyuncular kendi kahramanlarını oluşturacaklar, görünüşlerini kişiselleştirecekler ve tüm manga serilerindeki hareketlerle Jump Force’a katılmadan önce dövüş hareketlerini gerçekleştirecekler.

Yayınlanan hikaye fragmanı, Jump ve gerçek Dünya’nın birleşmesiyle ilgili şüphe uyandıran araç olan Onyx Book’u gösteriyor.

Fragmanla birlikte oyuna eklenecek yeni karakterleri de görmüş oluyoruz:

Asta (Black Clover)

Trunks (Dragon Ball)

Boa Hancock (One Piece)

Renji Abarai (Bleach)

Oyun, 15 Şubat 2019’da dijital olarak PS4, Xbox One ve PC platformlarında çıkacak.

https://karikocagaming.com/haberler/jump-force-hikaye-fragmani-yayinlandi

