Juncker-Johnson görüşmesi

Görüşme öncesinde basına "Avrupa'nın sabrı bitmez" açıklamasında bulunan Juncker, çıkışta ise görüşmelerin "dostane" bir ortamda geçtiğini ve devam edeceğini söyledi.

Görüşmeye ilişkin AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ikilinin öğle yemeğinde bir araya geldiği, görüşmenin temel amacının teknik müzakereler hakkında bilgi alışverişi yapmak ve gelecekte atılabilecek adımları değerlendirmek olduğu ifade edildi.

BRÜKSEL (AA) - İngiltere'nin birlikten ayrılma tarihi yaklaşırken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk kez Lüksemburg'ta yüz yüze görüştü.

AB ise söz konusu maddenin üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nin haklarının garanti altına alınması ve 1998'te imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'nın ihlal edilmemesi açısından gerekli olduğunu belirtiyor.

Fiziki sınır oluşturulmaması durumunda Kuzey İrlanda'nın, dolayısıyla da tüm Birleşik Krallık'ın belirsiz bir süre AB ile Gümrük Birliği içinde kalacağı kaydediliyor.

İngiliz hükümeti, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşturulmasının önüne geçen maddenin ülkenin egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunuyor.

Ancak eski Başbakan May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelemişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan bir yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair bir açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.

