Jüri, Türk yönetici Ülkü Rowe'u haklı buldu! Google tazminat ödeyecek... İşte miktarı

Edgadget'ın haberine göre Google, şirketin cinsiyetine dayalı olarak kendisine ayrımcılık yaptığını ve daha sonra bu konuda konuştuğunda misillemeye uğradığını ileri süren Türk yönetici Ülke Rowe'a 1 milyon doların üzerinde ödeme yapmak zorunda kalacak.

JÜRİ, GOOGLE'IN CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIK YAPTIĞINA KARAR VERDİ

Habere göre cuma günü New York jürisi Google'ın cinsiyete dayalı ayrımcılık yaptığına karar verdi ve şirketin Rowe'a toplam 1.15 milyon dolar ödemesi gerektiğine karar verdi.

Öte yandan Bloomberg Law'a göre jüri, Google'ın New York eyaleti eşit ücret yasasını ihlal ettiğini kanıtlayamadığını da tespit etti.

Bloomberg Law'a göre, Ülkü Rowe, şirketi kendisini aynı dönemde benzer roller için işe alınan daha az deneyime sahip erkeklerden daha düşük seviyede ve daha düşük ücretli bir pozisyonda işe almakla suçladı. Rowe ayrıca daha az nitelikli bir erkek meslektaşı lehine terfi ettirilmediğini de iddia etti.

Rowe'un baş avukatı Cara Greene, Engadget'a yaptığı açıklamada, "Oybirliğiyle alınan bu karar, sbayan Rowe'un Google tarafından kötü muameleye maruz bırakıldığı iddialarını doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda işyerinde ayrımcılık ve misillemeye müsamaha gösterilmeyeceğine dair yankı uyandıran bir mesaj gönderdi." ifadelerini kullandı.

GOOGLE SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Google sözcüsü Courtenay Mencini ise yaptığı açıklamada, "Adalet bizim için kesinlikle kritik bir öneme sahiptir ve seviyelendirme ve tazminat süreçlerimizin hakkaniyetine güçlü bir şekilde inanıyoruz" dedi. Mencini, jürinin Google'ın New York yasalarını ihlal etmediği yönündeki tespitinin bunu desteklediğini, ancak Google'ın Rowe'a karşı ayrımcılık yaptığı yönündeki kararına itiraz ettiğini söyledi.

Mencini, "Jürinin Bayan Rowe'un cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğradığı ya da maaşı, seviyesi ve cinsiyetiyle ilgili endişelerini dile getirdiği için kendisine misilleme yapıldığı yönündeki tespitine katılmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mencini, "İşyerinde misillemeyi yasaklıyor ve bu konudaki net politikamızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Çalışanların endişelerini ciddiye alıyoruz ve Bayan Rowe'un endişelerini dile getirdiğinde bunları kapsamlı bir şekilde araştırdık ve herhangi bir ayrımcılık ya da misilleme olmadığını tespit ettik." dedi.





