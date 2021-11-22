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Justin Bieber: Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, yıldız şarkıcıya 'Suudi Arabistan konserini iptal et' çağrısında bulundu

22.11.2021 03:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kanadalı pop müzik yıldızı Justin Bieber'a hitaben açık mektup yayımladı. Cengiz, Formul 1 Grand Prix'inde sahne alacak Bieber'ın etkinlikten çekilmesini istedi.

Justin Bieber: Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, yıldız şarkıcıya 'Suudi Arabistan konserini iptal et' çağrısında bulundu

2018 yılında İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Kanadalı pop müzik yıldızı Justin Bieber'a hitaben açık mektup yayımladı.

Cengiz, Bieber'a çağrıda bulunarak gelecek ay Suudi Arabistan'da vereceği konseri iptal etmesini istedi.

Justin Bieber, Suudi Arabistan'daki ilk Formula 1 Grand Prix'inde Cidde'de sahne alacak yıldızlar arasında yer alıyor.

Hatice Cengiz, yazdığı mektupta Bieber'ın organizasyondan çekilerek "güçlü bir mesaj göndermesini" istedi.

Cengiz mektubunda, "Sevgili Cemal'in katilleri için şarkı söyleme" dedi ve Bieber'ın "Kendisini eleştirenleri katleden bir rejimin imajını düzeltmek için isminin ve yeteneğinin kullanılamayacağını" gösterme şansına sahip olduğunu dile getirdi.

5 Aralık'taki F1 yarışında Justin Bieber'ın yanı sıra, David Guetta, Jason Derulo gibi yıldızlar da yer alıyor.

ABD merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), benzer bir çağrıya imza atarak, Bieber ve diğer şarkıcıların F1 konserinden çekilmesini istedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu etkinliklerin Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilinden dikkatleri kaçırmayı hedeflediğini savundu.

Hatice Cengiz.

Justin Bieber'a yönelik çağrıların benzerleri, başka yıldızlara da yöneltilmişti. 2019'da Nicki Minaj da Cidde'deki performansını iptal ederek kadınlara ve LGBTİ+ haklarına desteğini açıklamıştı.

Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2018'in Ekim ayı başında öldürülmüştü.

Şubat ayında yayımlanan ABD istihbarat raporunda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın yakalanmasına ya da öldürülmesine yönelik bir operasyona onay verdiği belirtilmişti. Suudi yetkililer ise bu iddiaları reddetti.

Cinayetle ilgili olarak Suudi Arabistan'da başlatılan soruşturmada Kasım 2019'da 5 kişi idam cezasına çarptırılmıştı. 3 kişiye de toplam 24 yıl hapis cezası verilmişti. Ancak Kaşıkçı'nın ailesinin sanıkları affetmesiyle, idam cezaları 20'şer yıl hapse dönüştürüldü.

Türkiye'de de Kaşıkçı cinayetinden sorumlu oldukları gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan 20 sanık gıyabında yargılanıyor. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması Temmuz ayında yapılmıştı.

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