Justin Trudeau'dan Trump'a 'yağmur' göndermesi

ABD askerlerinin anıt mezarına, kötü hava koşullarını mazeret göstererek katılmayan Başkan Trump olay yarattı. ABD'li vatandaşlar Trump'ın bu davranışından oldukça rahatsız oldu.
Kanada Başbakanı Trudeau'dan Trump'a ders niteliğinde konuşma
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ABD'li vatandaşlar bu durumdan oldukça rahatsız oldu.
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Birçok kişi Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yağmur altındaki konuşmasını paylaştı ve Trump'ın bundan ders alması gerektiğini söyledi.
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Başbakan Trudeau'nun konuşması Trump'a gönderme yapar nitelikteydi.
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Justin Trudeau sözlerine 'Bakın şimdi yağan yağmur nedeniyle ne kadar rahatsız hissediyoruz değil mi?' diyerek başladı.
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'Ayaklarımız ıslak, saçlarımız ıslak, bastığımız yerler ıslak...' diye devam etti.
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'Ama unutmayın ki o gün burada (Birinci Dünya Savaşı'nda) kurşun yağmuru vardı' diyerek büyük övgü ve alkışı aldı.
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Öte yandan sosyal medyada da bazı kullanıcılar Trump'ın bu hareketine farklı tepkiler gösterdi.
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Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama'nın yağmur altında yaptığı konuşmalardan fotoğraflar paylaştı.
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Trump bu eleştirilere herhangi bir cevap vermedi.
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