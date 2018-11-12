HABER

Justin Trudeau'dan Trump'a 'yağmur' göndermesi

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Paris'te bulunan ABD Başkanı Trump, kötü hava koşullarını öne sürerek ABD askerlerinin anıt mezarına gitmedi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise ders niteliğinde, yağmur altında konuşma yaptı.

ABD askerlerinin anıt mezarına, kötü hava koşullarını mazeret göstererek katılmayan Başkan Trump olay yarattı. ABD'li vatandaşlar Trump'ın bu davranışından oldukça rahatsız oldu.

Kanada Başbakanı Trudeau'dan Trump'a ders niteliğinde konuşma

1 / 11

ABD'li vatandaşlar bu durumdan oldukça rahatsız oldu.
2 / 11

Birçok kişi Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yağmur altındaki konuşmasını paylaştı ve Trump'ın bundan ders alması gerektiğini söyledi.
3 / 11

Başbakan Trudeau'nun konuşması Trump'a gönderme yapar nitelikteydi.
4 / 11

Justin Trudeau sözlerine 'Bakın şimdi yağan yağmur nedeniyle ne kadar rahatsız hissediyoruz değil mi?' diyerek başladı.
5 / 11

'Ayaklarımız ıslak, saçlarımız ıslak, bastığımız yerler ıslak...' diye devam etti.
6 / 11

'Ama unutmayın ki o gün burada (Birinci Dünya Savaşı'nda) kurşun yağmuru vardı' diyerek büyük övgü ve alkışı aldı.
7 / 11

Öte yandan sosyal medyada da bazı kullanıcılar Trump'ın bu hareketine farklı tepkiler gösterdi.
8 / 11

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama'nın yağmur altında yaptığı konuşmalardan fotoğraflar paylaştı.
9 / 11

Trump bu eleştirilere herhangi bir cevap vermedi.
10 / 11

11 / 11

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump justin trudeau

En Çok Okunan Haberler

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Ünlü modelden olay itiraf: Messi yatakta ölü gibiydi

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Zorunlu kış lastiği takmayanlara 625 lira ceza

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oumuamua kayıp! Bilim insanları uzayda onu arıyor

Oumuamua kayıp! Bilim insanları uzayda onu arıyor

NATO açıkladı: Türkiye olmadan mümkün değil!

NATO açıkladı: Türkiye olmadan mümkün değil!

Yaşlı kadın, Merkel'i Macron'un eşi zannetti! İşte o anlar

Yaşlı kadın, Merkel'i Macron'un eşi zannetti! İşte o anlar

Meksika'da 2 kişi WhatsApp'tan yayılan sahte haber sonrası yakılarak öldürüldü

Meksika'da 2 kişi WhatsApp'tan yayılan sahte haber sonrası yakılarak öldürüldü

'Eşek kulağı' ve 'kedi gözü'ne yasak!

'Eşek kulağı' ve 'kedi gözü'ne yasak!

İtalya'da iktidar partisinden gazetecilere: 'Aşağılık çakallar', 'fahişeler'

İtalya'da iktidar partisinden gazetecilere: 'Aşağılık çakallar', 'fahişeler'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.