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K vitamini nedir? K vitamini eksikliği hangi sorunlara yol açar?

23.12.2020 16:21 | Son Güncelleme:
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K vitamini nedir? K vitamini eksikliği hangi sorunlara yol açar?

Vücut sağlığının korunmasında K vitamini büyük rol oynar. Ana görevi pıhtılaşma sisteminde rol almak olan K vitamininin eksikliğinde ise pıhtılaşma sorunları görülür. Peki K vitamini nelerde var biliyor musunuz?

Vitaminlerin bazıları tamamen dışarıdan alınırken bazılarını vücut kendisi üretmektedir. K vitamini çoğunlukla gıdalardan alınsa da bağırsaklarımızda yaşayan yararlı bakteriler tarafından da üretilir. K vitamini eksikliği ise vücutta bazı sorunlara yol açar. Konu hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

K Vitamini Nedir?

K vitamini nedir diye merak ediyorsanız, onu kısaca şu şekilde açıklamamız mümkündür: K vitamini lipofilik ve hidrofobik bir vitaminler grubuna verilen addır. Bu vitamin 1920'li yıllarda kan pıhtılaşmasındaki rolünden ötürü Koagülasyon (pıhtılaşma) vitamini olarak adlandırılmıştır.

Neden K Vitaminine İhtiyaç Duyarız?

Vücudun daima dengeli beslenmesi bazı hastalıklardan bireyleri koruyarak uzun bir yaşam için mutlaka gereklidir. Kötü beslenme alışkanlığı bulunan bir bireyin vitamin ve mineral eksikliğinin olması olasıdır. Bu sebeple yaşam koşullarının düzenli olabilmesi için en başta K vitaminine ihtiyaç duyulur. Bu vitamin sayesinde kanın pıhtılaşması ve vücut için gerekli olan proteinlerin üretimi yapılabilir. K vitamininin eksik olması endokrin ve dolaşım sistemi üzerinde bazı düzensizlikler yaratabilir.

K vitamini insan yaşamı için büyük bir önem taşır. Vücutta doğal olarak bulunan K vitamini bazı kişilerde eksik sentezlenebilir. Bu yüzden bireyler K vitamini içeren besinler tüketerek vitamin takviyesi almak zorundadır. Özellikle yeni doğan bebeklerde sıklıkla karışılan K vitamini noksanlığında ileriki yaşlarda bir takım hastalıklar ortaya çıkabilir.

K Vitamini Eksikliği Nasıl Anlaşılır?

Dengeli ve düzenli beslenme sonucunda vücutta herhangi bir vitamin ve mineral eksikliği meydana gelmez. Fakat bu düzen bozulur veya sürekli hazır gıdalar ile beslenirseniz K vitamini eksikliği zaman içerisinde kendisini gösterebilir.

Vücutta iki farklı tür K vitamini bulunur. Bunlar yağda çözünen vitamin türleridir. K1 vitamini fillokinon olarak adlandırılan bir vitamindir. Ispanak veya lahana gibi bitkilerde bulunur ve insan vücudunun bu vitamine gereksinimi vardır. K2 vitamini ise menakinon olarak adlandırılır. Bağırsaklarda bulunan bakteri türleri tarafından vücutta doğal olarak üretilebilir.

Vücudun doğal olarak üretebildiği K vitamini eksikliğinde vücutta bazı sorunlar yaşanabilir. Fakat dışarıdan alınan K vitamini türünde sağlığı büyük tehlike altına sokacak durumlar gözlemlenmeyebilir. Vücudun doğal olarak sentezlediği K vitamini eksikliğinde yaşanacak durumlar şu şekilde özetlenebilir;

  • Ciltte çürük veya ezilmelerin sıklıkla gerçekleşmesi ve izlerinin kolayca kaybolmaması,
  • Tırnakların altında kan pıhtılarının görülmesi,
  • Vücudun mukozalarında meydana gelen kanamalar,
  • Kan içeren dışkılama veya koyu siyah renge sahip dışkılama,
  • Bebeklerde göbek kordonunda kanama gelişmesi,
  • Bebeklerde yüz, cilt ve burunda meydana gelen kanamalar ile sindirim sisteminde gelişen kanamalı durumlar,
  • Sünnet yapılan bebeklerde geç iyileşme ve sünnet bölgesinde sürekli kanama meydana gelmesi,
  • Yetişkinlerde ani beyin kanamaları gibi durumlar çok ciddi K vitamini eksikliklerinde görülebilir.

Hangi Besinlerde K Vitamini Bulunur?

K1 olarak adlandırılan K vitamini dışarıdan alınabilecek bir vitamin türüdür. Bu nedenle bu konuda en sık sorulan sorulardan biri de “K vitamini hangi besinlerde bulunur?” olmuştur. İşte bu besinler:

  • Ispanak, lahana, pazı, brokoli, brüksel lahanası, karnabahar, kuşkonmaz, şalgam, kara lahana, maydanoz, hindiba, pancar yaprağı,
  • Domates,
  • Beyaz veya kırmızı et,
  • Ciğer veya böbrek gibi sakatatlar,
  • Yumurta,
  • Süt ve süt ürünlerinden elde edilen ürünler,
  • Çilek, üzüm, böğürtlen, kivi, yaban mersini, avokado, incir, nar,
  • Fındık, kaju, ceviz gibi kuruyemişlerde bulunur.

K vitamininin emilimini artırmak için özellikle K vitamini açısından zengin besinleri tereyağı veya zeytinyağı ile yapmak gerekir. Bunun sebebi ise K vitaminin yağda daha kolay çözünmesidir. Doğal yağlar kullanmak sadece K vitamininden zengin sebzeler için geçerli değildir. Tüm vitaminlerin daha yüksek oranda emilebilmesi için yemekleri yaparken zeytinyağı veya tereyağı kullanmak önemlidir.

Vücutta Neden K Vitamini Eksikliği Görülür?

Besinlerle yeteri miktarda K vitamini alınmaması sonucunda belli bir süre sonra vücutta bir takım eksiklikler meydana gelebilir. YetişkinlerDE birincil hastalıklar yüzünden K vitamini eksikliği görülebilmektedir. Bunun dışında K vitamini eksikliğinin görülme sebepleri şu şekilde açıklanabilir;

  • Bazı kan sulandırıcı ilaçların çok uzun süre kullanılması
  • Bilinçsiz antibiyotik kullanımı sonucunda bağırsak florasının bozulması ve bağırsaklarda doğal olarak bakteriler tarafından sentezlenen K vitamini eksikliği
  • K vitamini bakımından noksan bir beslenme düzeni geliştirmek
  • Bazı yağ emilimi bozukluğunda k vitamini yeteri kadar alınsa bile eksikliğinin görülmesi
  • Karaciğer ve safra yollarında oluşan hastalıklar
  • Bazı hastalık veya kaza durumlarında bağırsakların bir kısmının çıkarılmak zorunda olması
  • Anne sütünde K vitamini oranının düşük olması
  • Yeni doğan bebeklerde metabolizma sorunları sebebiyle K vitaminin kendiliğinden üretilmesini engelleyen hastalıklar veya rahatsızlıklar
  • Yeni doğan bebeklerin karaciğer enzimleri yüzünden veya kalıtsal karaciğer rahatsızlıkları

K Vitamini Eksikliğinde Nasıl Teşhis Konulur?

Uzman bir hekim tarafından genel kan testi sonuçlarına göre K vitamini eksikliğinin teşhisi kolayca gerçekleşebilir. K vitamini bakımından noksanlıklar yaşandığı zaman birey doktoruna varsa düzenli kullandığı ilaçlardan bahsedebilir, birincil bir hastalığı mevcutsa bu durumda hekimi bilgilendirmelidir.

Kan örneklerinden K vitamini teşhisinde pıhtılaşma bozukluğu tespit edilir. Tüm değerler laboratuvar ortamında incelenir ve sonucunda hastanın tıbbi öyküsüyle birlikte K vitamini eksikliğinin olduğu anlaşılabilir. Yine her hastanın birbirinden farklı olması sebebiyle uzman hekim gerekli gördüğü durumlarda ek tahlil ve analizler isteyebilir. Genel kan tahlili ile eksiklik kısa süre içerisinde teşhis edilir ve gerekli ek gıda takviyesine geçilerek düzenli beslenme kuralları uygulanabilir.


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