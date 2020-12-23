K vitamini nedir? K vitamini eksikliği hangi sorunlara yol açar?

Vitaminlerin bazıları tamamen dışarıdan alınırken bazılarını vücut kendisi üretmektedir. K vitamini çoğunlukla gıdalardan alınsa da bağırsaklarımızda yaşayan yararlı bakteriler tarafından da üretilir. K vitamini eksikliği ise vücutta bazı sorunlara yol açar. Konu hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. K Vitamini Nedir? K vitamini nedir diye merak ediyorsanız, onu kısaca şu şekilde açıklamamız mümkündür: K vitamini lipofilik ve hidrofobik bir vitaminler grubuna verilen addır. Bu vitamin 1920'li yıllarda kan pıhtılaşmasındaki rolünden ötürü Koagülasyon (pıhtılaşma) vitamini olarak adlandırılmıştır. Neden K Vitaminine İhtiyaç Duyarız? Vücudun daima dengeli beslenmesi bazı hastalıklardan bireyleri koruyarak uzun bir yaşam için mutlaka gereklidir. Kötü beslenme alışkanlığı bulunan bir bireyin vitamin ve mineral eksikliğinin olması olasıdır. Bu sebeple yaşam koşullarının düzenli olabilmesi için en başta K vitaminine ihtiyaç duyulur. Bu vitamin sayesinde kanın pıhtılaşması ve vücut için gerekli olan proteinlerin üretimi yapılabilir. K vitamininin eksik olması endokrin ve dolaşım sistemi üzerinde bazı düzensizlikler yaratabilir.

K vitamini insan yaşamı için büyük bir önem taşır. Vücutta doğal olarak bulunan K vitamini bazı kişilerde eksik sentezlenebilir. Bu yüzden bireyler K vitamini içeren besinler tüketerek vitamin takviyesi almak zorundadır. Özellikle yeni doğan bebeklerde sıklıkla karışılan K vitamini noksanlığında ileriki yaşlarda bir takım hastalıklar ortaya çıkabilir. K Vitamini Eksikliği Nasıl Anlaşılır? Dengeli ve düzenli beslenme sonucunda vücutta herhangi bir vitamin ve mineral eksikliği meydana gelmez. Fakat bu düzen bozulur veya sürekli hazır gıdalar ile beslenirseniz K vitamini eksikliği zaman içerisinde kendisini gösterebilir. Vücutta iki farklı tür K vitamini bulunur. Bunlar yağda çözünen vitamin türleridir. K1 vitamini fillokinon olarak adlandırılan bir vitamindir. Ispanak veya lahana gibi bitkilerde bulunur ve insan vücudunun bu vitamine gereksinimi vardır. K2 vitamini ise menakinon olarak adlandırılır. Bağırsaklarda bulunan bakteri türleri tarafından vücutta doğal olarak üretilebilir. Vücudun doğal olarak üretebildiği K vitamini eksikliğinde vücutta bazı sorunlar yaşanabilir. Fakat dışarıdan alınan K vitamini türünde sağlığı büyük tehlike altına sokacak durumlar gözlemlenmeyebilir. Vücudun doğal olarak sentezlediği K vitamini eksikliğinde yaşanacak durumlar şu şekilde özetlenebilir;