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K vitamini nelerde var? K vitamini hangi besinlerde bulunur?

31.10.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

K vitamini bağırsaklar tarafından emilimi kolay olan bir vitamindir. Bağırsaklardaki yararlı bakteriler tarafından sentezlenen ve besinler K vitamininden zengin olduğu için eksikliği nadir olarak görülür. Yağda eriyen K vitamininin başlıca görevi kan akışkanlığının kontrolünü sağlamaktır. Kanın pıhtılaşmasında K vitamini önemli roller üstlenir. Peki K vitamini nelerde var, hangi besinler K vitamini açısından zengindir?

K vitamini nelerde var? K vitamini hangi besinlerde bulunur?

K1 ve K2 olmak üzere K vitamini iki ana gruba ayrılır. K1 Vitamini özellikle yeşil yapraklı bitkilerde yoğun bulunur. K2 vitamini ise daha çok hayvansal gıdalarda bulunur. K vitamini bazı gıdalarda doğal olarak bulunur. Yeşil yapraklı sebzeler en iyi K vitamini kaynağı olarak gösterilir. K vitamini bir grup bileşiktir ve bu bileşikler filokinon yani K1 vitamini ve bir dizi menakinon yani K2 vitamini içerir. Kalp rahatsızlığı riskini azaltmaya yardımcı olan K vitamini kemik sağlığını destekler. K vitamini bağırsaklardaki yararlı bakteriler tarafından sentezlenebildiği ve besinlerde bol miktarda bulunduğu için eksikliği nadir olarak görülen bir durumdur. K vitamini içeren yiyecekler nelerdir?

K vitamini nelerde var?

K vitamini yağda çözünen bir vitamin olduğu için tereyağ, zeytinyağ gibi yağlarla bir arada tüketildiğinde emilimi artar. K vitamini içeren besinler:

  • Yeşil yapraklı bitkilerde bol miktarda yer alan K vitamini ıspanak, pazı, brokoli, maydanoz, kekik, fesleğen, taze soğan, marul, lahana, bezelye, domates, kereviz taze fasulyede bol miktarda bulunur.
  • Et ürünleri, süt ürünleri, yumurta ve sakatatlar K vitaminin yoğun olduğu besinlerdir.
  • Meyveler içinden nar, kivi, böğürtlen, çilek, avokado, incir K vitamini açısından zengindir.
  • Kuru yemişlerden fındık, ceviz, kaju K vitamini açısından zengindir.

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K vitamini hangi besinlerde bulunur?

K vitamini içeren yiyecekler arasında özellikle yeşil yapraklı sebzelerin en iyi K vitamini kaynağı olduğu bilinir. K vitamini bir grup bileşik olduğu için K1 vitamini yapraklı yeşilliklerden ve bazı sebzelerden elde edilir. K2 Vitamini et, peynir ve yumurtalardan alınabilir ve bakteriler tarafından sentezlenir. K vitamini içeren besinler içerisindeki K vitamini miktarı:

  • 1 fincan pişmiş lahanada 561 mcg K vitamini vardır.
  • 1 bardak çiğ ve doğranmış lahanada 499 mcg K vitamini vardır.
  • 1 fincan pişmiş ıspanakta 469 mcg K vitamini vardır.
  • 1 bardak çiğ ıspanakta 153 mcg K vitamini vardır.
  • 1 fincan pişmiş doğranmış kabakta 408 mcg K vitamini vardır.
  • 1 fincan pişmiş brokolide 116 mcg K vitamini vardır.
  • 1 orta boy kivi 28 mcg K vitamini içerir.
  • 1 fincan yaban mersini 22 mcg K vitamini içerir.
  • Yarım avakado 21 mcg K vitamini içerir.
  • 1 fincan ıspanaklı yumurtalı pişmiş erişte 86 mcg K vitamini içerir.
  • 75 gr ciğerde 66 mcg K vitamini içerir.
  • 75 gr sosis 53 mcg K vitamini içerir.
  • 75 gr ton balığı 33 mcg K vitamini içerir.

K vitamini ne işe yarar?

K vitamini faydaları saymakla bitmez. Bazı çalışmalar yetersiz K vitamini alımı sonucu osteoporoz korelasyonu olduğunu saptamıştır. Birkaç çalışmada da K vitamininin kemiklerin korunmasını desteklediği ve kemik yoğunluğunu iyileştirdiği hatta kırık riskini azalttığı saptandı. Brigham and Women’s Hastanesi ve Harvard Tıp Fakültesinin hazırladığı bir raporda da kadınların diyetlerinde yeterli miktarda K vitaminine yer vermesi sonucu kalça kırılma riskinin daha düşük olduğu belirlendi.

K vitamini görevleri arasında özellikle 70 yaş üzerindeki sağlıklı bireylerde sözel epizodik hafıza performansının yüksek olduğu gözlemlenir. K vitamininin bir diğer faydası da arterlerde minerallerin biriktiği mineralleşmeyi önleyerek kan basıncını düşürmeye yardımcı olmasıdır. Böylece kalbin vücuda serbestçe kan pompalaması sağlanır. Yeterli K vitamini alımı inme riskini azalttığı da bilinir. Sağlıklı bir kişinin günlük K vitamini ihtiyacı nedir?

Yetişkin sağlıklı bireylerin vücut ağırlıklarının her kilogramı için günde yaklaşık 1 mikrogram K vitamini almaları gerekir. Örnek olarak 70 kg ağırlığındaki yetişkin bir kişinin günde 70 mikrogram K vitaminine ihtiyacı vardır. Vücudun ihtiyaç duyduğundan fazla K vitamini alındığında, vücut bunu ileride kullanmak üzere karaciğerde depolar.

K vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

Sağlıklı yetişkinlerde K vitamini eksikliği nadir görülen bir durumdur. Ancak antibiyotik gibi K vitamini metabolizmasını bloke eden ilaçlar alan kişiler de görülebilir. Gıda ve besin maddelerinin emilim bozukluğu oluşturduğu durumlarda da K vitamini eksikliği yaşanabilir. Yeni doğan bebeklerde de K vitamini eksikliği olabilir. K vitamini eksikliği belirtileri:

  • K vitamini eksik olan bebeklerde doğumun ilk haftasında mide ve sindirim sorunları görülebilir.
  • En yaygın olarak K vitamini eksikliğinde kanamalarda artış görülür.
  • Kan pıhtılaşmasının süresi uzar.

K vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar ise genel olarak şu şekildedir:

  • Yeni doğanlarda burun kanaması, beyin kanaması yaşanabilir.
  • Yeni doğanlarda hemorajik hastalığı görülebilir.
  • Osteopeni ya da osteoporoz gibi hastalıklar yaşanabilir.

Eğer K vitamini eksikliği yaşadığınızı düşünüyorsanız ya da bu belirtilere sahipseniz mutlaka uzman bir doktora başvurmalı ve doktor kontrolünde takviye almalısınız.

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