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Araç içerisinde uyuşturucu kullanan şahıs yeniden gözaltında

28.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç içerisinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen ve bu anlara dair olduğu görüntüleri sosyal medyaya yansıyan H.K.A., yeniden göz altına alındı.Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından “uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” suçlarından gözaltına alınan H.K.A., avukatı marifetiyle verdiği ilk ifadesinde, kullandığı maddenin uyuşturucu olmadığını, pudra şekeri olduğunu, arkadaş ortamında müzik dinlerken şaka ve taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuş gibi eğlendiklerini, görüntülerinin de o esnada haberi olmadan çekildiğini iddia etmişti.

Araç içerisinde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen ve bu anlara dair olduğu görüntüleri sosyal medyaya yansıyan H.K.A., yeniden göz altına alındı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından “uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” suçlarından gözaltına alınan H.K.A., avukatı marifetiyle verdiği ilk ifadesinde, kullandığı maddenin uyuşturucu olmadığını, pudra şekeri olduğunu, arkadaş ortamında müzik dinlerken şaka ve taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuş gibi eğlendiklerini, görüntülerinin de o esnada haberi olmadan çekildiğini iddia etmişti. Gözaltı süresi dolan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Emniyet diğer şahısları da gözaltına aldı
H.K.A.nın sosyal medyaya düşen görüntülerinde yanında bulunan diğer şahıslar, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu gece saatlerinde Kastamonu ve İzmir’de gerçekleştirilen operasyonlar ile gözaltına alındı. H.K.A’yı yalanlayan arkadaşları, araç içerisinde kullanılan maddenin uyuşturucu madde olduğunu, uyuşturucuyu da K.A.’nın temin ettiğini söyledi. Bunun üzerine H.K.A., “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak”, “uyuşturucu madde temin etmek” suçlarından tekrar gözaltına aldı.

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