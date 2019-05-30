HABER

Kabaceviz şelaleleri ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 11:15 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kabaceviz şelaleleri ilgi görüyor

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri, bölgeyi ziyaret eden doğaseverlerden ilgi görüyor. Yaklaşık 70 metre yükseklikten dökülen su, doğal bir güzellik oluşturuyor. Görülmeye değer bir manzara sunan şelalelerin çıkardığı ses de ziyaretçiler tarafından ilgiyle dinleniyor. Kabaceviz Şelaleleri çevre düzenlemesi ile turizme kazandırılacak.
Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, şelalelerin özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşçüleri için çekici bir yer olduğunu dile getirdi. Başkan Murat Toktaş, “Karadeniz Bölgesi’ne gelen çeşitli tatilci gruplarını biz mutlaka buralarda misafir ediyoruz. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yaprakların suya düşüşü ve suyun akışının oluşturduğu manzara, gelip görenleri büyülüyor. Şelaleler özellikle fotoğraf tutkunlarının bu anlamda uğrak noktalarından bir tanesi konumunda. Yerli ziyaretçilerin yanında, son dönemde yabancı ziyaretçilerin de oldukça dikkatini çekmeye başladı. Fotoğraf tutkunlarının sık sık burayı ziyaret etmesi ve çekilen fotoğrafların sosyal medyaya yüklenmesi, bölgenin tanınması konusunda çok etkili oldu" dedi.
Ziyaretçi sayısında da her geçen gün artış gözlemlendiğini ifade eden Toktaş, "Son dönemlerde ilginin artması ile birlikte burada bazı çalışmaların yapılması gerekiyor. Özellikle yürüyüş alalarının düzenlenmesi ve kamp ile ilgili alanlarından ıslah edilmesi ile birlikte çok daha fazla misafiri, çok daha fazla konfor ile burada ağırlayacağız. Yapılacak ufak tefek düzenlemeler ile şelalenin Türkiye’nin gündemine gelebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kabaceviz şelaleleri ilgi görüyorKabaceviz şelaleleri ilgi görüyorKabaceviz şelaleleri ilgi görüyorKabaceviz şelaleleri ilgi görüyor

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Temizlik işçisi, bulduğu altını sahibine teslim ettiTemizlik işçisi, bulduğu altını sahibine teslim etti
Azerbaycanlı 3 kız kardeşin Kapadokya sevgisiAzerbaycanlı 3 kız kardeşin Kapadokya sevgisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi

Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Bakanlık duyurdu

Şans Topu sonuçları 29 Mayıs: Büyük ikramiye üçe bölündü

Büyük ikramiye üçe bölündü

Sayısal Loto sonuçları 29 Mayıs: Büyük ikramiye 4 milyonu geçti!

üyük ikramiye 4 milyonu geçti!

Günlük burç yorumları 30 Mayıs Perşembe - Merkür ve Neptün arasında sert gerilim

Merkür ve Neptün arasında sert gerilim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.