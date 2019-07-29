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Kabak Koyunda kayalıklardan düşen kişiyi JAK kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

Kabak Koyunda kayalıklardan düşen kişiyi JAK kurtardıMuğla’nın Fethiye ilçesindeki Kabak Koyunda çıktığı doğa yürüyüşünde yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre; İzmir’den arkadaşı ile kamp yapmak için Faralya Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Kabak Koyu’na gelen 41 yaşındaki Müge Örgün Aladere Şelalesi’ne doğru yürüyüşe çıktı.Yaklaşık 2 kilometre yürüyen Örgün, şelaleye tırmandığı sırada yaklaşık 30 metre yüksekten aşağıya düştü.Örgün’ün düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

Kabak Koyunda kayalıklardan düşen kişiyi JAK kurtardı

Kabak Koyunda kayalıklardan düşen kişiyi JAK kurtardı
Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kabak Koyunda çıktığı doğa yürüyüşünde yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; İzmir’den arkadaşı ile kamp yapmak için Faralya Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Kabak Koyu’na gelen 41 yaşındaki Müge Örgün Aladere Şelalesi’ne doğru yürüyüşe çıktı.
Yaklaşık 2 kilometre yürüyen Örgün, şelaleye tırmandığı sırada yaklaşık 30 metre yüksekten aşağıya düştü.
Örgün’ün düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeni ile Ölüdeniz jandarma Karakol Komutanlığında konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve sağlık sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Örgün’ün çeşitli yerlerinde kırık olduğunu tespit etti.
Örgün, düştüğü yerden sedyeye alınarak sarp arazide JAK, 112 Acil Sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından yaklaşık 1 saat taşındıktan sonra koyda bekleyen ambulansa ulaştırıldı.
Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Örgün’ün vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kabak Koyunda kayalıklardan düşen kişiyi JAK kurtardı

Kabak Koyunda kayalıklardan düşen kişiyi JAK kurtardı

Kabak Koyunda kayalıklardan düşen kişiyi JAK kurtardı

Kabak Koyunda kayalıklardan düşen kişiyi JAK kurtardı

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