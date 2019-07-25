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Kabil’de 3 patlama: 7 ölü, 21 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 09:48 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen 3 patlamada en az 7 kişinin öldüğü, 21 kişinin ise yaralandığı belirtildi.Kabil’de yerel saatle sabah 08.00 sularında Maden Bakanlığı çalışanların taşıyan minibüse motosikletle bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen 3 patlamada en az 7 kişinin öldüğü, 21 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Kabil’de yerel saatle sabah 08.00 sularında Maden Bakanlığı çalışanların taşıyan minibüse motosikletle bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası yardım için olay yerine gelenlere yönelik ikinci bir bombalı saldırı düzenlendi.
Kabil’in doğu bölgesinde de bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Yoldan geçen uluslararası askeri kuvvetler konvoyunu hedef alan saldırıyı Taliban’ın üstlendiği kaydedildi.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
İki yıl önce Maden Bakanlığı çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen Taliban saldırısında 15’i bakanlık çalışanı olmak üzere 36 kişi hayatını kaybetmişti.

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