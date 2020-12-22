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Kabil’de bombalı saldırı: 5 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

22.12.2020 15:45 | Son Güncelleme:
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Kabil’de bombalı saldırı: 5 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Pul-i-Charkhi Hapishanesi doktorlarını taşıyan aracın geçtiği sırada yol kenarına önceden yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3’ü doktor 5 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.Afganistan’ın başkenti Kabil’de ülkenin en büyük hapishanesi olan Pul-i-Charkhi Hapishanesine giden 5 doktor, seyir halindeyken yol kenarına yerleştirilen bomba patladı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Pul-i-Charkhi Hapishanesi doktorlarını taşıyan aracın geçtiği sırada yol kenarına önceden yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3’ü doktor 5 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de ülkenin en büyük hapishanesi olan Pul-i-Charkhi Hapishanesine giden 5 doktor, seyir halindeyken yol kenarına yerleştirilen bomba patladı. Saldırı sonucu 5 doktor sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Masooma Jafari, hayatını kaybedenler arasında hapishanede korona virüsün yayılmasını kontrol altında tutmaya çalışan 2’si kadın 3 doktorun yer aldığını belirtti. Hükümet kanadı saldırıdan Taliban’ı sorumlu tutarken Jafari açıklamasında, "İnsanlık düşmanlarının barışın koruyucuları olarak bilinen sağlık çalışanlarımızı hedef alması üzücü ve beklentilerden uzak” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Taliban tarafından yapılan açıklamada, saldırı ile bir ilgilerinin olmadığı belirtildi. Söz konusu hapishanede Taliban mensupları da bulunuyor.

Kabil’de bombalı saldırı: 5 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

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