Kabil’de çifte patlama: 2 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen bombalı saldırılarda 2 sivilin yaralandığı belirtildi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de çifte patlama meydana geldiği öğrenildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, Mirwais Mina bölgesinde yerel saatle 09.30’da yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 sivilin yaralandığı kaydedildi. Pegman bölgesinde meydana gelen patlamada ise yaralanan olmadığı ancak maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan, saldırıları henüz üstlenen olmadı.

