Kabil'deki kadın doğum hastanesine yapılan saldırıda yeni doğmuş bebekler öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, yeni doğan bebeklerin de olduğu bir kadın doğum hastanesine polis üniformalı kişilerce yapılan saldırıda, aralarında yeni doğmuş 2 bebeğin de olduğu 13 kişi hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde bölgeye giden polis üniformalı en az 3 kişi, uluslararası insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar'ın kadın doğum kliniği olarak çalıştırdığı Dasht-e-Barchi Hastanesi'ne, el bombaları ve ateşli silahlarla saldırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırıda 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Takibin ardından öğleden sonra güvenlik güçleri 3 saldırganı da öldürdü.

100 yataklı devlet hastanesi de bir tweet paylaşarak tüm çalışanların ve hastaların tahliye edildiğini duyurdu.

Hastane, saldırıdan sadece birkaç saat önce yaptığı twitter'da, acil sezaryene alınan bir kadının kucağında bebeğiyle fotoğrafını paylaşmış ve ikisinin de sağlıklı olduğunu duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden ve yaralanan toplam 28 kişinin arasında anneler, hemşireler ve çocuklar olduğunu belirtti.