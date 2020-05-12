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Kabil'deki kadın doğum hastanesine yapılan saldırıda yeni doğmuş bebekler öldü

12.05.2020 17:09 | Son Güncelleme

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, yeni doğan bebeklerin de olduğu bir kadın doğum hastanesine polis üniformalı kişilerce yapılan saldırıda, aralarında yeni doğmuş 2 bebeğin de olduğu 13 kişi hayatını kaybetti.

Kabil'deki kadın doğum hastanesine yapılan saldırıda yeni doğmuş bebekler öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, yeni doğan bebeklerin de olduğu bir kadın doğum hastanesine polis üniformalı kişilerce yapılan saldırıda, aralarında yeni doğmuş 2 bebeğin de olduğu 13 kişi hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde bölgeye giden polis üniformalı en az 3 kişi, uluslararası insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar'ın kadın doğum kliniği olarak çalıştırdığı Dasht-e-Barchi Hastanesi'ne, el bombaları ve ateşli silahlarla saldırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırıda 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Takibin ardından öğleden sonra güvenlik güçleri 3 saldırganı da öldürdü.

100 yataklı devlet hastanesi de bir tweet paylaşarak tüm çalışanların ve hastaların tahliye edildiğini duyurdu.

Hastane, saldırıdan sadece birkaç saat önce yaptığı twitter'da, acil sezaryene alınan bir kadının kucağında bebeğiyle fotoğrafını paylaşmış ve ikisinin de sağlıklı olduğunu duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden ve yaralanan toplam 28 kişinin arasında anneler, hemşireler ve çocuklar olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı fotoğraflarda, iki bebeğin hastanede öldüğü görülüyor.

Askerler, bazı bebekleri de kan lekeleri olan battaniyelere sararak hastanenin dışına çıkardı.

Kabil hastane

Saldırının ardından hastaneden yabancı uyruklu 3 kişi de dahil olmak üzere toplam 100 kişi tahliye edildi.

Hastanenin bulunduğu mahallede çoğunlukla Şiilerden oluşan Hazara toplumu yaşıyor. Bölge, daha önce IŞİD'in saldırılarına uğramıştı. IŞİD son olarak Mart ayında Hazara toplumunun önde gelen isimlerinden birinin cenazesinde de saldırı düzenlemişti.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. Taliban, saldırıyla ilgileri olmadığını duyurdu.

Aynı gün bir polis amirinin cenazesinde de canlı bombayla saldırı düzenlendi. Nangahar'daki cenazeye hükümet yetkilileri ve milletvekilleri de katılmıştı. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi yaralandı. Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

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