KABİNE TOPLANTISI 21 AĞUSTOS 2023: Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gençlere vergisiz telefon, memur ve emeklisine zam

Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri memur ve memur emeklilerine yönelik zam süreci ve enflasyonla mücadele gibi konularda son durumu merak eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öğrencilere vergisiz telefon ile toplu sözleşmede son durum da dahil olmak üzere KKTC'de yaşanan durum ve birçok konunun Kabine Toplantısında ele alınması bekleniyor. İşte, 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısının gündem maddeleri...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine, bugün ( 21 Ağustos 2023 Pazartesi) saat 15:00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Toplantının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına çevrilecek.

21 AĞUSTOS 2023 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Kabine Toplantısında milyonlarca memurun mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durumun ele alınması bekleniyor.

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçleri ile Birleşmiş Milletler güçlerinin adadaki gerginliği, gençlere vergisiz telefon ve ekonominin 3 yıllık yol haritası toplantının gündeminde olacak.

MEMUR ZAM PAZARLIĞINDA SON DURUM ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'deki toplantıda 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak. 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin yakından takip ettiği görüşmelerde hükümet 2'nci teklifinde memurlara 2024 için yüzde 25, 2025 için yüzde 11 zam teklif etti. Memur temsilcilerinden teklifin yeterli bulunmadığı açıklamaları gelirken, pazarlık süreci kabinede masaya yatırılacak. Memurlar için atılabilecek ek adımlar incelenecek.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik eşyalardaki vergi indirimi için hükümet nezdinde yapılabilecekler ele alınacak.

