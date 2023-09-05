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KABİNE TOPLANTISI 5 EYLÜL 2023: Kabine Toplantısı ne zaman, BUGÜN mü, gündem maddeleri neler?

05.09.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı tarihi ve saati Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gelişmelerini yakından takip eden kişiler tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantı için geri sayım sürüyor. Toplantıda Rusya ile ilişkiler ve Tahıl Koridoru gibi konular görüşülecek. Öte yandan G20 ve BM Genel Kurulu görüşmeleri de ele alınacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

KABİNE TOPLANTISI 5 EYLÜL 2023: Kabine Toplantısı ne zaman, BUGÜN mü, gündem maddeleri neler?

Kabine Toplantısı tarihi ve saati, 5 Eylül 2023 Salı gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantı için geri sayım devam ediyor. enflasyon rakamlarının yanı sıra Orta Vadeli Plan da dahil olmak üzere Rusya ile ilişkiler, Tahıl Koridoru, G20 ve BM Genel Kurulu görüşmeleri Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. İşte, 5 Eylül 2023 Salı günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün (5 Eylül 2023 Salı) gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

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5 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Kabine Toplantısı'nda Soçi ziyaretinde yaşanan gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinin yansımaları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de toplantının gündeminde olacak. Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler zirvesine katılacak.

Ardından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.

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Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi.

Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.

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