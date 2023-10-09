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Kabine toplantısı bitti mi? 9 Ekim kabine toplantısı kararları açıklandı mı, gündemde neler var?

09.10.2023 08:54 | Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı saat kaçta yapılacak ve gündem maddeleri konuları vatandalar tarafından merak edildi. Özellikle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli maaşı müjdesi bekleyen milyonlarca vatandaş, kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyor. Emekli ve memur zammına ilişkin müjdenin verileceği ilk Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Kabine toplantısı bitti mi? 9 Ekim kabine toplantısı kararları açıklandı mı, gündemde neler var?

Kabine toplantısı bitti mi? 9 Ekim kabine toplantısı kararları açıklandı mı, gündemde neler var?

Kabine toplantısı saati ile ilgili aramalar toplantı saatinin yaklaşmasıyla birlikte yoğunluk kazandı. Toplantı saat 17.00 civarı başladı. Ak Parti 4. Olağanüstü Kongeresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrasında emekli ve memura müjde vereceklerini duyurdu. Alınacak kararları bekleyen milyonlarca vatandaş 'Kabine ne zaman toplanıyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte kabine toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Vatandaşların gözü kulağı kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrilmiş durumda. Emekli ve memura müjdenin açıklanacağı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın 9 Ekim Pazartesi (bugün) saat 17.00 civarında başladı ve sona erdi.

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KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongrede yaptığı konuşma sonrasında emekli ve memura zam açıklaması bekleniyor. Kabine toplantısının gündeminde ise genel olarak İsrail-Filistin gerilimi, terörle mücadele, emekli ve memura verilecek olan müjde yer alacak.

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EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ MÜJDESİ!

Her yıl 2 kez hesaplara aktarılan emekli ikramiyesinin Cumhuriyet'in 100. yıl nedeniyle de verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapması konusunda gerekli talimatları vermiştim. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olan ve çalışmaya devam eden vatandaşlarımız bu uygulamanın dışında kalacak Toplam maliyeti 61 milyar TL'yi geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak."


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