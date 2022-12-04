Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın yarın (5 Aralık) yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Son toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan kamudaki personel, EYT, mesleki eğitimi güçlendirme gibi konulara değinmişti. Peki bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman? 5 Aralık Kabine Toplantısı yapılacak mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 15 günde bir gerçekleştiriliyor. Son olarak 28 Kasım'da düzenlediği için bu hafta (yarın) Kabine Toplantısı olmayacak. Toplantının 12 Aralık 2022 saat 14.00'da düzenlenmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşemeliye kadro ve EYT açıklaması yaptı. İşte o açıklama: ''Kamudaki sözleşmeli personelin kamuya geçirilmesini değerlendirdik. Mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelerin kadroya geçmesi için 3 yıl bu statüde çalılma şartı aranacak. Sözleşmeliden kadroluya geçiş 3 artı 1 yılıık zamanda gerçekleşecek. Henüz bu süreyi doldurmayanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecek. 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.

Kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli kadro statüsünü daha sürdürebilir hala getirmeyi hedefliyoruz. 424 bin sözleşmeliye ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

EYT çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız.

Mesleki eğitimi güçlendirmek için yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini almaya devam ediyoruz. Meslek liselerimizde doluluk artıyor. Burayı artık en seçkin öğrencilerimiz tercih ediyor.''



