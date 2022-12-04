HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kabine Toplantısı ne zaman? 5 Aralık Kabine Toplantısı yapılacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman? 5 Aralık Kabine Toplantısı yapılacak mı?

04.12.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın (5 Aralık) Kabine Toplantısı'nın yapılıp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Gündeme ilişkin önemli detaylar hakkında karar verildiği Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman? 5 Aralık Kabine Toplantısı yapılacak mı? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman? 5 Aralık Kabine Toplantısı yapılacak mı?

Gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın yarın (5 Aralık) yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Son toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan kamudaki personel, EYT, mesleki eğitimi güçlendirme gibi konulara değinmişti. Peki bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman? 5 Aralık Kabine Toplantısı yapılacak mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 15 günde bir gerçekleştiriliyor. Son olarak 28 Kasım'da düzenlediği için bu hafta (yarın) Kabine Toplantısı olmayacak. Toplantının 12 Aralık 2022 saat 14.00'da düzenlenmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşemeliye kadro ve EYT açıklaması yaptı. İşte o açıklama: ''Kamudaki sözleşmeli personelin kamuya geçirilmesini değerlendirdik. Mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelerin kadroya geçmesi için 3 yıl bu statüde çalılma şartı aranacak. Sözleşmeliden kadroluya geçiş 3 artı 1 yılıık zamanda gerçekleşecek. Henüz bu süreyi doldurmayanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecek. 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.

Kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli kadro statüsünü daha sürdürebilir hala getirmeyi hedefliyoruz. 424 bin sözleşmeliye ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

EYT çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız.

Mesleki eğitimi güçlendirmek için yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini almaya devam ediyoruz. Meslek liselerimizde doluluk artıyor. Burayı artık en seçkin öğrencilerimiz tercih ediyor.''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na yanıt! 'Milletin karnı tok'Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na yanıt! 'Milletin karnı tok'
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 257 arttı...Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 257 arttı...
İmamoğlu veya Yavaş aday olursa ne karar verecek? Açıkladıİmamoğlu veya Yavaş aday olursa ne karar verecek? Açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Ortalık toz duman oldu! Şanlurfa'da panik anları: Yaralılar var

Ortalık toz duman oldu! Şanlurfa'da panik anları: Yaralılar var

Umrede yaptığı hareket tepki çekti! "Ben utandım" yorumları

Umrede yaptığı hareket tepki çekti! "Ben utandım" yorumları

Dünya Kupası'nda Messi'ye darbe saha dışından geldi!

Dünya Kupası'nda Messi'ye darbe saha dışından geldi!

Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi

Savcı Sayan talimat verdi, 5 market mühürlendi

Gece yarısı kornalara basa basa isyan ettiler! "İmamoğlu beyefendi diyor ki..."

Gece yarısı kornalara basa basa isyan ettiler! "İmamoğlu beyefendi diyor ki..."

Suriye'de kritik operasyon! Patlamaya hazır bombalarla yakalandılar

Suriye'de kritik operasyon! Patlamaya hazır bombalarla yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.