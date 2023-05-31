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Kabine Toplantısı ne zaman, başladı mı? 31 Mayıs 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

31.05.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı ile ilgili aramalar hız kazandı. 28 Mayıs Pazar günü yapılan seçim sonucunda tekrar cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, yeni dönem öncesinde son kez kabineyi topladı. Kabine toplantısında taşerona kadro, deprem bölgesi konutları, ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, başladı mı? 31 Mayıs 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

Kabine Toplantısı ne zaman, başladı mı? 31 Mayıs 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Kabine toplantısı sonucunda yapılacak açıklamalar heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönem öncesi son kez topladığı kabinede hangi konular ele alınacak merak edildi. Öte yandan AK Parti MYK toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularına yanıt veren Çelik, "Yemin törenin yapıldığı akşam muhtemelen kabine açıklanmış olacak" ifadesini kullandı. İşte, 31 Mayıs 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 31 Mayıs Çarşamba günü saat 15.30'da toplandı. Kabine Toplantısı sonrasında Erdoğan, bir ulusa sesleniş gerçekleştirerek açıklamalarda bulunacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NELER?

Görüşülmesi beklenen son konuların gündemde olması bekleniyor. Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların gündemde olması bekleniyor.

KABİNE NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"YSK milletvekilliği seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. 3 gün içerisinde yemin olacak. Fakat Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK açıklamayı yaptıktan sonra yemin töreni ve kabine takvimi başlayacak. Yemin töreninin yapıldığı akşam muhtemelen kabine açıklanmış olacak ve tören yapılacak. Pek çok devlet başkanı gelmek istiyor. Süreç devam ediyor. Tebrik süreci devam ediyor. Geniş bir katılımla törenin gerçekleşeceğini değerlendiriyoruz."

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. 2 saat 40 dakika süren toplantı Parti genel merkezindeki basına kapalı şekilde düzenlendi.

AK Parti MYK toplantısında, partinin TBMM Grup Yönetimi de belirlendi.

ak parti binası

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı'na Abdullah Güler'in, AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği'ne ise Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta'nın seçilmeleri bekleniyor.

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