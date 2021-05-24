Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşecek Kabine toplantısı için gözler Beştepe’ye çevrildi. 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında geçerli olan kademeli normalleşme sürecinin sona ermesinin ardından özellikle yeme-içme sektörü ve düğünlerin ne zaman serbestleşeceği merak ediliyor…

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Tam kapanma uygulamasının ardından başlayan kademeli normalleşme dönemi 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasını kapsıyordu. Diğer yandan Kabine toplantıları genellikle iki hafta ara ile düzenleniyor. Bu nedenle bu hafta Kabine toplantısının olması beklenmiyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bu bilgiler ışığında Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının 31 Mayıs tarihinde yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşecek Kabine toplantısında, koronavirüsle ilgili son gelişmelerin değerlendirilmesinin ardından spor salonları, düğünler, restoranlar, kafeler ve yüzme havuzlarının açılıp açılmayacağı veya hangi şartlarla açılacağının belli olacağı tahmin ediliyor.

KADEMELİ NORMALLEŞME KARARLARINDA NELER VARDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme dönemine geçildiğini duyurmuştu. Açıklamanın hemen ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yeni döneme ilişkin ayrıntılar da belli oldu.