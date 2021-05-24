Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşecek Kabine toplantısı için gözler Beştepe’ye çevrildi. 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında geçerli olan kademeli normalleşme sürecinin sona ermesinin ardından özellikle yeme-içme sektörü ve düğünlerin ne zaman serbestleşeceği merak ediliyor…
Tam kapanma uygulamasının ardından başlayan kademeli normalleşme dönemi 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasını kapsıyordu. Diğer yandan Kabine toplantıları genellikle iki hafta ara ile düzenleniyor. Bu nedenle bu hafta Kabine toplantısının olması beklenmiyor.
Bu bilgiler ışığında Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının 31 Mayıs tarihinde yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşecek Kabine toplantısında, koronavirüsle ilgili son gelişmelerin değerlendirilmesinin ardından spor salonları, düğünler, restoranlar, kafeler ve yüzme havuzlarının açılıp açılmayacağı veya hangi şartlarla açılacağının belli olacağı tahmin ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme dönemine geçildiğini duyurmuştu. Açıklamanın hemen ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yeni döneme ilişkin ayrıntılar da belli oldu.
Yeni genelgeye göre özellikle sokağa çıkma kısıtlamasında hafifletilmeye gidildi ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00’de başlayıp sabah 05.00’te sona ereceği duyuruldu.
Diğer yandan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına da devam edildi. Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Cuma akşamı 21.00’de başlayıp, cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayarak pazartesi sabahı 05.00’te son buldu.
Avm’ler hafta sonu kapalı olurken, hafta içi de 10.00 ile 20.00 arasında faaliyet gösterdi.
Hafta içi bakkal market, fırın, mana ve kasap gibi iş yerlerinin çalışma saatleri sokağa çıkma kısıtlamasına uygun şekilde düzenlenirken, hafta sonu ise saat 10.00 ile 17.00 arasında faaliyet gösterdi.