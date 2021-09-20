Kabine toplantısı ne zaman? Bugün Kabine var mı?

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’ye gitmesi nedeniyle bu hafta Kabine toplantısının yapılması beklenmiyor. Kabine toplantısı ile ilgili tarih henüz netleşmedi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son olarak 6 Eylül 2021’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ortalama 15 günde bir yapılıyor. Bu bilgilere göre Kabine toplantısının 20-21 Eylül 2021 Pazartesi günü yapılması bekleniyordu. Fakat Cumhurbaşkanlığı internet sayfasında 20 Eylül programı için "Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu Genel Görüşmelerine Katılmak Üzere ABD’yi Ziyaret" ifadeleri yer alıyor.

Yani kabine toplantısının ileri bir tarihte yapılması bekleniyor.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi gününden itibaren iki doz aşılama oranlarını gösteren haritanın paylaşılacağını duyurmuştu.

Bilim Kurulu’nun diğer bir gündem maddesinin aşı programımın seyri olduğunu ifade eden Bakan Koca, aşı programının plana uygun ve başarıyla devam ettiği bilgisini paylaşarak, 1. doz aşılamada yüksek bir seviyede ve kısa zamanda aşılamayla önemli bir kazanım elde ettiklerini vurguladı.

Şimdi sıranın aşıların tamamlanmasına geldiğini aktaran Koca, günlük olarak paylaşılan Türkiye haritası üzerinde illerin 1. doz aşılanma oranlarını gösteren tablonun güncellenerek, iki doz aşılanma oranları ile paylaşacaklarını belirtti.

Bakan Koca, şunları söyledi;

‘’Pazartesi gününden itibaren 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız. Son günlerde kayıplarımızın sayısının yüksek olmasının aşı etkililiği ile ilişkilendirildiğine şahit oluyoruz. Vaka ve kayıplarımız içindeki aşısız oran çok yüksektir. Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem.

Aşı olanların aşısı tamamlanana kadar yani 2. dozdan 14 gün geçtikten sonra korundukları gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım. Tedbirlere toplumsal bağışıklık elde edilene kadar uymak zorundayız. Maske ve mesafe kurallarına temizlikle birleştirerek devam etmek son derece kritik.

Endişe ve karmaşa ortamından çıktık. Bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Hep beraber tedbirlere uyacak ve aşı olarak toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz."



