Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? İşte Kabine tarihi….

Sağlık Bakanlığı’na da 40 bin yeni atama müjdesi verilmişti. Yeni yapılacak Kabine toplantısında alınabilecek kararlar merak konusu oldu. Terörle mücadeleden koronavirüsle ilgili atılacak adımlara kadar Kabine toplantısında bölgesel gelişmelerin de değerlendirileceği söyleniyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Kabine toplantısı, en son 8 Kasım 2021 Pazartesi günü bir araya gelmişti.
Yeni Kabine toplantısının tarihi henüz netlik kazanmadı.
8 Kasım Pazartesi günü yapılan Kabine toplantısının ardından elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kaldırılmıştı. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı’na 40 bin yeni atama yapılacağını duyurmuştu.
Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamaların bir bölümü şu şekildeydi;
‘’Bir başka ifade ile her vatandaşımıza 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji payındaki krizi önleyeceğiz.’’
‘’Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir layık görüldü.’'