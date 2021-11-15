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Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? İşte Kabine tarihi….

15.11.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında önemli kararlar ele alınıyor. Son olarak 8 Kasım Pazartesi günü bir araya gelen Kabine toplantısında elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kaldırılmıştı.

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? İşte Kabine tarihi….

Sağlık Bakanlığı’na da 40 bin yeni atama müjdesi verilmişti. Yeni yapılacak Kabine toplantısında alınabilecek kararlar merak konusu oldu. Terörle mücadeleden koronavirüsle ilgili atılacak adımlara kadar Kabine toplantısında bölgesel gelişmelerin de değerlendirileceği söyleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Kabine toplantısı, en son 8 Kasım 2021 Pazartesi günü bir araya gelmişti.

Yeni Kabine toplantısının tarihi henüz netlik kazanmadı.

GEÇTİĞİMİZ KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

8 Kasım Pazartesi günü yapılan Kabine toplantısının ardından elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kaldırılmıştı. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı’na 40 bin yeni atama yapılacağını duyurmuştu.

Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamaların bir bölümü şu şekildeydi;

"ELEKTRİK FATURALARINDAKİ TRT PAYI VE ENERJİ FONU KESİNTİLERİ KALDIRILACAK"

‘’Bir başka ifade ile her vatandaşımıza 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk. Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Hem vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir yaklaşımla küresel enerji payındaki krizi önleyeceğiz.’’

CUMHURBAŞKANLIĞI 2021 KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLEN İSİMLER

‘’Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir layık görüldü.’'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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