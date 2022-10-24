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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başörtüsüne yasal güvence, TOKİ ve TOGG konusunda Kabine Toplantısı kararları için gözler Erdoğan'da!

24.10.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı Ekim ayının son Kabine Toplantısı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek kritik toplantıda birçok konu ele alınacak. Toplantıda masaya yatırılacak olan konular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kabine Toplantısında başörtüsüne yasal güvence, TOKİ ve yerli otomobil TOGG konusu ele alınacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başörtüsüne yasal güvence, TOKİ ve TOGG konusunda Kabine Toplantısı kararları için gözler Erdoğan'da!

Kabine Toplantısı çoğunlukla iki haftada bir düzenleniyor. Kritik toplantı bugün gerçekleştirilecek. Gündemin ilk sırasında başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişiklik ile aile yapısına dair teklif bulunuyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başörtüsüne yasal güvence, TOKİ ve TOGG konusunda Kabine Toplantısı kararları için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün (24 Ekim) gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nın saat 15.30'da başlaması ve toplantıda alınan kararların, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 24 Ekim Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı?

KABİNE TOPLANTISI'NDA ELE ALINACAK KONULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "aileyi güçlendirecek şekilde başörtüsüne anayasal güvence" getirileceğine yönelik sözlerinin ardından çalışmalar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teklif sunuldu. Kabine Toplantısı'nda teklifin ele alınması ve düzenlemeye ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesinin ardından anayasa değişiklik teklifinin meclise gelmesi bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Ekim'de yapılan Kabine Toplantısı sonrası TOKİ sosyal konut projesi ve arsaları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız yaptığı çalışmayla 81 ilimizin tamamına yayılan 1 milyon arsayla ilgili hazırlıkları tamamladı. Yani hangi şehirde nerede hangi parselde altyapısını yapmak suretiyle bu arsalarımızı da hazırladık. Arsa yerlerini yüzde 40’ı şehir merkezlerinde, yüzde 60’ı ilçelerde olacak şekilde belirledik. Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul’da, 100 bini Ankara’da, 25 bini İzmir’de, 45 bini Gaziantep’te 55 bini Konya’da, 25 bini Kayseri’de, 30 bini Diyarbakır’da olacak şekilde planlandı. Diğer şehirlerimizdeki arsa sayıları da arazi uygunluğuna göre tespit edilmektedir. Vatandaşlarımız hem konuta hem arsaya başvurabilir ancak kurada 2’si birden çıkarsa sadece birini tercih edebilir. Amacımız milletin olanı millete vererek insanımızı en uygun şartlarda gönül huzuru içinde oturacakları birer eve kavuşturmaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelerinin yaşadığı ilden uzak yerlerde eğitim-öğretim gören üniversite öğrencilerine ulaşım desteği vereceklerini söyledi.

Bir diğer müjdelerinin de esnaf ve sanatkarlar için olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Her dönemde olduğu gibi salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduk olmayı da sürdürüyoruz. Desteklerimizde kadınlarımıza ve gençlerimize de ayrı yer veriyoruz. Geçtiğimiz yılın mart ayında başlattığımız ’Kadın Girişimci Kredisi’nden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için çeşitli isimler altında başlattığımız girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık bir kaynağa ulaşarak yararlanmıştır. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına atıfla başlattığımız yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve sanatkarlarımızın karşısındayız. Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30’dan 35’e çıkartıyoruz. Halkbank’tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Tüm bu kolaylıkların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum"

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