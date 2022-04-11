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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Emekli ikramiyesini etkileyecek kabine toplantısı bugün var mı?

11.04.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı bugün var mı? Emekli ikramiyesini etkileyecek kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda ekonomiyle ilgili verilerin öne çıkması bekleniyor. KDV indirimi ve emekli ikramiyelerindeki artışın masaya yatırılması bekleniyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman saat kaçta?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Emekli ikramiyesini etkileyecek kabine toplantısı bugün var mı?

Kabine toplantısı bugün var mı? Emekli ikramiyesinde artışın masaya yatırılmasının beklendiği kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Milyonlarca emeklinin Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi alacağı kabine toplantısının ne zaman olacağı gündemde araştırılan konuların başoında geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıdan çıkacak kararın ne olacağı araştırılıyor. Peki; kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı 12 Nisan Salı günü yapılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.

KABİNEDE ÖNE ÇIKACAK MESELELER

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 3 önemli gündem maddesi ile toplanacak. Rusya- Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve ekonomi konularının masaya yatırılacağı toplantı yarın gerçekleştirilecek.
Kabine'nin en önemli konu başlığı ekonomi olacak. Temizlik ürünlerine gelen KDV indiriminin etiketlere yansımalarını yetersiz bulan vatandaşların şikâyetlerinin de değerlendirileceği toplantıda emeklilerin ikramiyelerindeki artış da yeniden masaya yatırılacak. Halktan gelen hayat pahalılığı şikâyetleri sonrası enflasyonun düşürülmesi adına atılacak adımlar da yine ekonomi başlığı altında değerlendirilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri de Kabine’de görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenski olmak üzere birçok ülke lideriyle gerçekleştirdiği telefon diplomasinin yansımalarının değerlendirileceği toplantıda, Putin ile Zelenski'nin Türkiye'nin arabuluculuğuyla bir araya gelmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

KARADENİZ’DEKİ MAYINLAR

Öte yandan savaşın etkisiyle Ukrayna'dan koparak Karadeniz'e gelen ve SAS timleri tarafından imha edilen mayınların Türkiye için oluşturduğu risk de Kabine toplantısının kritik başlıklarından biri olarak göze çarpıyor. Şu ana kadar 3 adet olmak üzere sularımızda etkisiz hale getirilen mayınların yarattığı tehlikenin bertaraf edilmesi için yapılması gerekenler de toplantıda değerlendirilecek.


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Kabine Toplantısı
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