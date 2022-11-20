Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın tarihi merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşın gözü Kabine Toplantısı'nda alınacak yeni kararlara çevrilmiş durumda... Toplantının ardından, toplantıda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 21 Kasım Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı en son 7 kasım tarihinde gerçekleştirildi. Genellikle iki haftada bir gerçekleştirilen toplantının, yarın da (21 Kasım) yapılması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SON TOPLANTIDA AÇIKLANAN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki toplantı sonrası açıklamalarda bulunarak şunları söylemişti;

Gelir seviyesi belli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza koruyucu önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak. Doğalgaz yardımının 2022 kış dönemi ilk ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlıların hak sahiplerinin 2.1 milyar tutarındaki kasım ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Vatandaşlarımızın kış binin üzerindeki Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına ek ödeme... Bu hafta içinde 7 milyar tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk.

Geçtiğimi hafta başörtüsü serbestisini ve ailenin korunmasını içeren anayasa teklifini arkadaşlarımız Meclis'te bulunan partilerle görüştüler. Uzlaşma sağlanabilir se o şekilde, sağlanamazsa da Cumhur İttifakı olarak kendi teklifimizi Meclis'e sunmayı planlıyoruz. Temennimiz de bu değişikliği doğrudan kabul edecek bir çoğunluğun sağlanabilmesidir. Meclis'te farklı bir denklem çıkarsa onun da gereğini yapmaya boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz.

