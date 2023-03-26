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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Kabine Toplantısı yarın mı?

26.03.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmesi planlanan kritik toplantı ertelenmişti. Son toplantı 6 Mart tarihinde yapıldı ve deprem bölgesindeki son durum, konteyner kentlerdeki çalışmalar, kalıcı konutların inşa süreci, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri gibi konular ele alındı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Kabine Toplantısı yarın mı? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Kabine Toplantısı yarın mı?

Kabine Toplantısı tarihi ve saati merak konusu oldu. "Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arayan birçok kişi arama motorlarında konuya dair araştırma yapıyor. İşte Kabine toplantısı ile ilgili ayrıntılar...

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı'nın bakanların katılımıyla 20 Mart 2023 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılması bekleniyordu. Fakat Kabine Toplantısı ertelendi ve 20 Mart'ta yapılmadı. Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağına dair bilgi henüz paylaşılmadı.

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KABİNE TOPLANTISI YARIN MI?

Kabine Toplantısı tarihi ile ilgili resmi açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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6 MART KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Mart günü yapıaln Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Kalkınma ajanslarımızın tüm kaynaklarını afet bölgesi şehirlerine aktararak devlet katkısını en üst seviyeye çıkartıyoruz. 250 milyar liralık kredi paketine 100 milyar lira daha ilave ettik. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz.

Depremde ağır hasara uğruyan yerlerde dükkanlarını hemen faaliyete geçirmek isteyen esnafa 250 bin liraya kadar yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarını da devreye alıyoruz. Toplum yararına çalışma programıyla istihdamı özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik vererek 50 bin kişiye çıkartıyoruz. Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için de gayret gösteriyoruz. İllerin ve okul binalarının durumlarına göre ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarımızı açmaya başladık.

İnsanlarımızın barınma taleplerini karşılarken diğer ihtiyaçlarını da ihmal etmiyoruz. 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hanebaşına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Dört haftanın sonunda arama kurtarma çalışmalarını tamamladığımız barınma ve gıda sorunlarını çözdüğümüz bir yere geldik. Yıkık ve acil yıkılacak olan hızla enkazını kaldırılmamız gereken 50 bin bina var.

244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasına başlamaktır. 22 binin inşasına geçilmiştir. 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplamda 488 bin yeni hane yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kamu binalaroını da öncelik sırasında göre yine TOKİ eliyle yapacağız. Yeni yerleşim yerlerine yüksekliği 3 veya 4 katı geçmeyecek, yerel mimariye uygun şekilde başlı başına yaşam alanı olarak tasarlıyoruz. Hak sahiplerine konutlarını 1 yıl içinde teslim etmeyi hedefiyoruz. TOKİ vasıtasıyla 500 bin konut 1 milyon altyapılı arsa ve 50 bin işyeri projesiyle milletimizin huzuruna çıkmıştık. Depremde yıkılan şehirlerimizi yeniden kaldırma sürecini de TOKİ vasıtasıyla yaparak ülkemizin elindeki imkanı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Tüm yıkımları, tüm zararları telafi etme kararlığına sahibiz.''


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