Kabızlık şikayeti bu doğal yöntemlerle tarihe karışıyor! Kısa sürede tedavi...

Tıbbi adı konstipasyon olan kabızlık, günlük yaşamı olumsuz etkileyen önemli bir sindirim problemidir. Kabızlık çoğu zaman herhangi bir tedaviye gereksinim olmadan, doğal besinler tüketilerek kendiliğinden düzelir. Fakat eğer kabızlık iki haftadan uzun sürüyorsa, dışkıda kan görülüyorsa, şiddetli ağrı ve kramplar varsa mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

KABIZLIĞIN BELİRTİLERİ

Haftada üç veya daha az dışkılama,

Karın ağrısı,

Karında şişlik,

İştahsızlık,

Mide bulantısı,

Anüs etrafında kaşıntı ya da şişlik,

Dışkının sert olması,

Güçlükle dışkılama.

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Oldukça sık görülen kabızlık probleminin birçok sebebi olabilir. Modern yaşamın getirdiği hareketsiz yaşam, şehir hayatının stresi ve düzensiz beslenme gibi faktörler kabızlığın nedenleri arasında bulunur. Kabızlığın diğer sebeplerini şu şekilde sıralamak mümkündür;