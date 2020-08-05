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Kabızlık şikayeti bu doğal yöntemlerle tarihe karışıyor! Kısa sürede tedavi...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kabızlıktan muzdarip olanlar dikkat! Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme çoğu zaman kabızlığa sebep olabiliyor. Fakat düzenli ve sağlıklı beslenerek kabızlıktan kurtulmak mümkün. Kabızlık nasıl geçer? Hangi besinler kabızlığa iyi gelir? Hangi besinlerden uzak durulmalıdır? Ne zaman doktora gidilmelidir? İşte merak edilen tüm detaylar…

Kabızlık şikayeti bu doğal yöntemlerle tarihe karışıyor! Kısa sürede tedavi...

Tıbbi adı konstipasyon olan kabızlık, günlük yaşamı olumsuz etkileyen önemli bir sindirim problemidir. Kabızlık çoğu zaman herhangi bir tedaviye gereksinim olmadan, doğal besinler tüketilerek kendiliğinden düzelir. Fakat eğer kabızlık iki haftadan uzun sürüyorsa, dışkıda kan görülüyorsa, şiddetli ağrı ve kramplar varsa mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

KABIZLIĞIN BELİRTİLERİ

  • Haftada üç veya daha az dışkılama,

  • Karın ağrısı,

  • Karında şişlik,

  • İştahsızlık,

  • Mide bulantısı,

  • Anüs etrafında kaşıntı ya da şişlik,

  • Dışkının sert olması,

  • Güçlükle dışkılama.

KABIZLIK NEDEN OLUR?

Oldukça sık görülen kabızlık probleminin birçok sebebi olabilir. Modern yaşamın getirdiği hareketsiz yaşam, şehir hayatının stresi ve düzensiz beslenme gibi faktörler kabızlığın nedenleri arasında bulunur. Kabızlığın diğer sebeplerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Yetersiz sıvı tüketimi,

  • Yüksek karbonhidratlı besinler tüketmek,

  • Spor yapmamak,

  • Hormonal rahatsızlıklar,

  • Rektum ya da kolonda tıkanıklık,

  • Tuvalet ihtiyacını ertelemek,

  • Diyabet ya da tiroit gibi hastalıklar,

  • Gebelik,

  • Bazı ilaçların kullanımı.

    • KABIZLIĞI TETİKLEYEN GIDALAR

    • Muz,

    • Hazır yiyeceklerin fazla tüketimi,

    • Gereğinden fazla tüketilen inek sütü,

    • Makarna ve pirinç gibi besinlerin fazla tüketimi.

    KABIZLIĞA İYİ GELEN DOĞAL BESİNLER

    Kabızlığa yol açan en önemli etken sağlıksız ve tek tip beslenmedir. Fakat beslenme alışkanlıklarında yapılacak küçük değişikliklerle sindirim problemlerinin önüne geçebilirsiniz.

    • Bağırsakların düzenli olarak çalışabilmesi için günde en az 2 litre su tüketilmelidir.

    • Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekler tercih edilmelidir.

    • Zeytinyağı, dışkının bağırsaktan geçişini kolaylaştırır. Sabahları bir tatlı kaşığı zeytinyağı tüketmek kabızlık sorununuzu hafifletecektir.

    • Keten tohumu, Omega-3, Omega-6 ve Omega-9 yağ asitleri bakımından oldukça zengin bir besindir. Keten tohumunu yoğurtla karıştırarak tüketmek, şikayetlerinizi hafifletecektir.

    • Nane çayı tüketmek karın ağrılarınızı hafifletir.

    • Bu dönemde bağırsağınızı yormamak için kırmızı et yerine beyaz et tercih edilmelidir.

    • Yoğurt, turşu ve kefir gibi doğal probiyotikler tüketmeye özen gösterilmelidir.

    • Brokoli, fasulye, havuç, bezelye, enginar, elma, üzüm, kivi ve erik gibi lif bakımından zengin gıdalar tüketmek kabızlığı atlatmanın en kolay yollarından biridir.

  • Sabahları aç karnına incir ve kayısı gibi kuru meyveler tüketmek bağırsağınızı çalıştıracaktır.

    • KABIZLIĞA İYİ GELEN ÖNERİLER

    • Gün içinde yapacağınız en az 30 dakikalık yürüyüşler, metabolizmanızı hızlandırarak kabızlık sorununu hafifletir.

    • Aşırı kafein tüketiminde kaçınılmalıdır.

    Egzersiz yaptığınız ve düzenli beslendiğiniz halde hala kabızlık sorunu yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekir. Geçmeyen kabızlık probleminin altında önemli sağlık sorunları olabilir. Doktorunuz çeşitli laboratuvar testleriyle kabızlık probleminin temel sebebi araştıracak ve size uygun bir tedavi yöntemine başlayacaktır.

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