Kablo karmaşasından bıktık! Gizlemek için deneyebileceğiniz estetik yollar

Evinizdeki kablo karmaşasından kurtulmanız için pratik çözümlerle geldik. Birlikte bakalım!

1. Minimalist çözüm ve maksimum etki için kablo toplama kutuları kullanın.

Evinizin ortasında prizlerin etrafında dağılmış adaptör ve kabloları tek bir kutuda toplamak harika bir çözüm! Bu kutular genellikle yanmaz malzemeden yapılıyor ve içinde çoklu prizleri saklamanıza imkan tanıyor. Üstelik artık sade beyaz plastik kutulara da mahkum değilsiniz. Ahşap görünümlü, mermer desenli hatta metal detaylı tasarımlar bile var. Hem pratik hem dekoratif! Kutunun kapağından yalnızca kullanmanız gereken kablolar dışarı çıkarınca, kalan her şey kutunun içinde kayboluyor. Masanızın altına ya da televizyon konsolunun arkasına yerleştirerek görünürlüğü rahatlıkla sıfıra indirebilirsiniz.

2. Kablo kanalları ile duvarlarınıza göze hoş gelen bir yol çizebilirsiniz.

Kabloları gizlemek istiyorsanız ama delik delemem diyorsanız, yapışkanlı kablo kanalları imdadınıza tam da bu noktada bir kahraman gibi yetişiyor. Beyaz duvarla birebir uyum sağlayan bu plastik veya PVC kanallar, kabloları gösterse de estetik bir şekilde gösteriyor. Üstelik L şeklinde köşe bağlantıları sayesinde duvar boyunca düz veya köşeli hatlar da çizebilirsiniz. İsterseniz kanalı boyayarak duvarla tamamen aynı renge de getirebilirsiniz. Özellikle kendi evine sahip olmayan kiracılar için kullanışlı bir yöntem.

3. Çift taraflı tutucuların gücünden yararlanın.

Çalışma masası altında sürünen kablolar kadar sinir bozucu bir şey yok! Neyse ki çift taraflı yapışkanlı, silikon veya plastik kablo tutucular bu karmaşayı şak diye ortadan kaldırıyor. Bu minik ama etkili yardımcıları masa altına, kenarına ya da monitör arkasına yapıştırabilirsiniz. Kabloları tek tek tırnaklarına oturtarak sabitleyin. USB kablosu, şarj aleti, mouse kablosu… Hepsi düzen içinde! Özellikle masaüstü çalışanlar için hayat kurtarıcı.

4. Dekoratif sepetleri yabana atmayın, fazla kabloları ortadan kaldırın.

Rattan, hasır veya metal sepetler kablo saklamak için de biçilmiş kaftan. Özellikle prizlerin bol olduğu zeminlerde, bu sepetlerin içine hem prizleri hem de fazlalık kabloları rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Üzerini bir örtüyle kapattığınızda ya da bir kitaplık altına sıkıştırdığınızda görüntü tamamen yok oluyor. Evinize gelen misafirler de buna bayılacak! Sepetin içini düzenlemek için fermuarlı kablo torbaları veya cırt cırtlı bağlayıcılardan faydalanın. Hem gizli hem şık bir köşe yaratmak için birebir!

5. Kablo sarkıtmak yerine duvara monte raflar kullanın.

Televizyon ünitesi veya masa altındaki cihazlar için duvara monte raf sistemleri, kabloların sarkmasını engellemenin şahane bir yolu bizce. Rafları hafif yukarı monte edin, özellikle de renkli duvarların arkasında çok hoş duruyorlar. Bu raflara biraz da kendinizden bir şeyler katın. Biblo, çiçek, çerçeve... Canınız hangisini isterse artık! Marangozunuzdan randevunuzu almayı ihmal etmeyin. Malum sıra var!

6. Spiral kablo kılıfları ile kablolar ortadan kayboluyor.

Birbirine dolanmış kabloları toplayıp tek bir spiral kılıf içinde birleştirebilirsiniz. Zira spiral kılıflar esnek oldukları için farklı kalınlıktaki kabloları bir araya getirmenizi sağlamakta. Ayrıca kolayca kesilip istenilen uzunlukta da kullanılabiliyor. Renklerini evinizin dekorasyonuna göre seçin ki estetik durabilsin. TV arkasında, bilgisayar sistemlerinde ya da müzik setlerinde oldukça işe yarıyor bu spiral kablolar. Hem teknolojik hem düzenli bir görünüm garantisi veriyoruz.

7. Mobilya arkası tünel yöntemi ile de kabloları saklayabilirsiniz.

Şayet kabloları tamamen gözden kaldırmak istiyorsanız mobilya arkasını bir kablo tüneline dönüştürün. Konsol, TV ünitesi, masa tarzı büyük mobilyaların arka kısımlarına kablo sabitleyici bantlarla ya da cırt cırtlı düzenleyicilerle sabitleme yapabilirsiniz. Bu yöntemle kablolar mobilyanın gövdesi boyunca ilerlerken görünmez hale geliyor. Özellikle açık raflı ünitelerde bu yöntem harikalar yaratır söylemeden geçmeyelim. İsterseniz matkapla da küçük delikler açabilirsiniz. Yönetimi kablolara vermiyoruz!

8. Renkli kablo klipsleri hem çok tatlı hem de oldukça pratik.

Artık kablo klipsleri tasarımlarıyla da fark yaratıyor. Şeffaf olanlar neredeyse görünmezken, renkli ve desenli olanlarla duvarınızda görsel bir bütünlük bile yaratmanız mümkün. Klipslerin çoğu yapışkanlı olduğu için kullanımı oldukça kolay. Özellikle ışıklandırma kabloları, USB ya da hoparlör kablolarını belirli bir düzende sabitlemek istiyorsanız harika bir çözüm. Hem yaratıcı hem tertipli… Kim derdi ki kablo böyle güzel görünecek?