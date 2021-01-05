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Kablonet müşteri hizmetleri, arıza ihbar hattı, şikayet numarası

05.01.2021 12:14 | Son Güncelleme:
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Kablonet müşteri hizmetleri, arıza ihbar hattı, şikayet numarası

Kablonet ya da eski adıyla Uydunet, Türksat bünyesinde bulunan bir internet sağlayıcısıdır. Kablonet'in sunduğu hizmetlerden haberdar olmak ya da şikayetlerinizi iletmek için Kablonet müşteri hizmetlerinin bilgilerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu yazıda Kablonet ile ilgili işlerinizi kolaylaştırabilecek tüm güncel iletişim yollarını listeledik...

Kablonet, KabloTV altyapısı üzerinden kullanıcılara sunulan yüksek hızda internet hizmetidir. Şu an 24 ilde sağlananabilen bu hizmet, birçok kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. Kablonet kullanıcısıysanız ya da Kablonet'in kampanyaları hakkında bilgi almak istiyorsanız Kablonet telefon ve diğer iletişim bilgilerine ulaşmak isteyebilirsiniz. Bu nedenle faydalanabileceğiniz Kablonet müşteri hizmetleri numaralarını ve tüm iletişim bilgilerini sizler için sıraladık...

Kablonet Müşteri Hizmetleri Numarası

İşlemlerinizi halletmek için ilk tercihiniz Kablonet müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek olabilir. Bunun için Kablonet destek veya Kablonet çağrı merkezi numarası olarak da bilinen 126 veya 0 850 804 4444 numaralı telefonları arayabilirsiniz. Bu numaralardan birini aradığınızda Kablonet'in sağladığı hizmetler hakkında bilgi alabilir ya da yaşadığınız bir sorunla ilgili destek alabilirsiniz.

Kablonet Genel Merkez Bilgileri

Kablonet'in bazı hizmetleri için genel merkezi ile iletişime geçmeniz gerekebilir. İşinize yarayabilecek Kablonet iletişim ve adres bilgileri şu şekildedir:

  • Adres: Yağlıpınar Mahallesi Türksat (Küme Evleri) İdari Bina Apartmanı No.:1 Gölbaşı/ANKARA
  • Telefon: 0 312 925 70 00
  • Fax: 0312 925 70 01
  • Mersis No.: 1796493173351234

Kablonet Şikayet Hattı

Kablonet ile ilgili şikayetlerinizi iletmek için yukarıda verdiğimiz müşteri hizmetleri numaralarını ya da aşağıda paylaştığımız web sitesi adreslerini kullanabilirsiniz.

Türksat Kablo Web Sitesi İşlemleri

Aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak Türksat Kablo'nun resmi web sitesine ulaşabilir ve bu site üzerinden Kablonet ile ilgili aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

  • Kampanyalar hakkında bilgi alma
  • Servislerden faydalanabilme
  • Televizyon, internet ve telefon tarifeleri hakkında bilgi alma
  • Online işlemler ve fatura ödeme

Türksat Kablo'nun resmi web sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Online İşlemler

Kablonet ve diğer Türksat Kablo hizmetleriyle ilgili pek çok işleminizi Türksat Kablo İşlem Merkezi üzerinden online olarak yapabilirsiniz:

  • Bunun için öncelikle aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak Türksat Kablo'nun resmi web sitesine giriş yapın.
  • Türksat Kablo'nun resmi web sitesinde sağ üst kısımda yer alan "Online İşlemler" menüsüne tıklayın.
  • Açılan yeni pencerede; müşteri numarası, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi veya cep telefonu bilgilerinizden biri ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.
  • Şifrenizi unuttuysanız aynı sayfadaki "Şifremi Unuttum?" seçeneğini kullanarak şifrenizi öğrenebilirsiniz.
  • Yeni şifre oluşturmak için ise sayfada yer alan "Şifre Oluştur" seçeneğini kullanabilirsiniz.

Türksat Kablo İşlem Merkezine doğrudan ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Fatura Ödeme

Kablonet ve diğer Türksat Kablo hizmetleri için fatura ödemelerinizi aşağıdaki bağlantıya tıklayarak yapabilirsiniz. Bu işlemi; ödeme numarası, hizmet numarası, müşteri numarası veya T.C. kimlik numarası bilgilerinizden birini kullanarak yapabilirsiniz.

Türksat Kablo fatura ödeme sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Fesih İşlemleri

Kablonet ve diğer Türksat Kablo hizmetleri için yapacağınız fesih işlemlerini, aşağıda bilgileri verilen Türksat il müdürlüklerine doğrudan başvurarak yapabilirsiniz. Ayrıca Türksat il müdürlüklerine faks göndererek de fesih işlemlerinizi yapmanız mümkün. Fesih işlemleri için ise iletişim bilgilerinizi içeren dilekçe ve kimlik fotokopisi talep ediliyor.

Türksat Kablo İl Müdürlükleri

Kablonet ile ilgili işlemleriniz için Türksat il müdürlükleri ile irtibata geçmeniz gerekebilir. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Türksat il müdürlüklerinin iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz:

Türksat İl Müdürlüklerinin bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Türksat Kablo Satış Noktaları

Türksat'ın sunduğu hizmetleri satın almak için Türksat satış noktalarına uğrayabilirsiniz. Aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak Türksat'ın satış noktaları ile ilgili adres ve iletişim bilgilerine ulaşmanız mümkün:

Türksat'ın satış noktalarının bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

Hizmet/İşlem Ücret Tarifeleri

Türksat'ın Kablonet dahil tüm hizmetlerinin ücret tarifelerine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Türksat'ın hizmet/işlem ücretlerini öğrenmek için TIKLAYINIZ!

Türksat Kablo Sosyal Medya Hesapları

Türksat'ın sosyal medya hesapları üzerinden Kablonet ile ilgili görüş, öneri ve şikayetlerinizi iletebilmeniz mümkün. Türksat'ın Facebook ve Instagram hesaplarını listeledik:

Türksat Kablo'nun resmi Facebook hesabına erişmek için TIKLAYINIZ!

Türksat Kablo'nun resmi Instagram hesabına ulaşmak için TIKLAYINIZ!

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