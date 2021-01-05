Kablonet müşteri hizmetleri, arıza ihbar hattı, şikayet numarası

Kablonet, KabloTV altyapısı üzerinden kullanıcılara sunulan yüksek hızda internet hizmetidir. Şu an 24 ilde sağlananabilen bu hizmet, birçok kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. Kablonet kullanıcısıysanız ya da Kablonet'in kampanyaları hakkında bilgi almak istiyorsanız Kablonet telefon ve diğer iletişim bilgilerine ulaşmak isteyebilirsiniz. Bu nedenle faydalanabileceğiniz Kablonet müşteri hizmetleri numaralarını ve tüm iletişim bilgilerini sizler için sıraladık...

Kablonet Müşteri Hizmetleri Numarası

İşlemlerinizi halletmek için ilk tercihiniz Kablonet müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek olabilir. Bunun için Kablonet destek veya Kablonet çağrı merkezi numarası olarak da bilinen 126 veya 0 850 804 4444 numaralı telefonları arayabilirsiniz. Bu numaralardan birini aradığınızda Kablonet'in sağladığı hizmetler hakkında bilgi alabilir ya da yaşadığınız bir sorunla ilgili destek alabilirsiniz.

Kablonet Genel Merkez Bilgileri

Kablonet'in bazı hizmetleri için genel merkezi ile iletişime geçmeniz gerekebilir. İşinize yarayabilecek Kablonet iletişim ve adres bilgileri şu şekildedir: