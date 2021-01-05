Kablonet müşteri hizmetleri, arıza ihbar hattı, şikayet numarası

Kablonet, KabloTV altyapısı üzerinden kullanıcılara sunulan yüksek hızda internet hizmetidir. Şu an 24 ilde sağlananabilen bu hizmet, birçok kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. Kablonet kullanıcısıysanız ya da Kablonet'in kampanyaları hakkında bilgi almak istiyorsanız Kablonet telefon ve diğer iletişim bilgilerine ulaşmak isteyebilirsiniz. Bu nedenle faydalanabileceğiniz Kablonet müşteri hizmetleri numaralarını ve tüm iletişim bilgilerini sizler için sıraladık...
İşlemlerinizi halletmek için ilk tercihiniz Kablonet müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek olabilir. Bunun için Kablonet destek veya Kablonet çağrı merkezi numarası olarak da bilinen 126 veya 0 850 804 4444 numaralı telefonları arayabilirsiniz. Bu numaralardan birini aradığınızda Kablonet'in sağladığı hizmetler hakkında bilgi alabilir ya da yaşadığınız bir sorunla ilgili destek alabilirsiniz.
Kablonet'in bazı hizmetleri için genel merkezi ile iletişime geçmeniz gerekebilir. İşinize yarayabilecek Kablonet iletişim ve adres bilgileri şu şekildedir:
Kablonet ile ilgili şikayetlerinizi iletmek için yukarıda verdiğimiz müşteri hizmetleri numaralarını ya da aşağıda paylaştığımız web sitesi adreslerini kullanabilirsiniz.
Aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak Türksat Kablo'nun resmi web sitesine ulaşabilir ve bu site üzerinden Kablonet ile ilgili aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:
Türksat Kablo'nun resmi web sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Kablonet ve diğer Türksat Kablo hizmetleriyle ilgili pek çok işleminizi Türksat Kablo İşlem Merkezi üzerinden online olarak yapabilirsiniz:
Türksat Kablo İşlem Merkezine doğrudan ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Kablonet ve diğer Türksat Kablo hizmetleri için fatura ödemelerinizi aşağıdaki bağlantıya tıklayarak yapabilirsiniz. Bu işlemi; ödeme numarası, hizmet numarası, müşteri numarası veya T.C. kimlik numarası bilgilerinizden birini kullanarak yapabilirsiniz.
Türksat Kablo fatura ödeme sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Kablonet ve diğer Türksat Kablo hizmetleri için yapacağınız fesih işlemlerini, aşağıda bilgileri verilen Türksat il müdürlüklerine doğrudan başvurarak yapabilirsiniz. Ayrıca Türksat il müdürlüklerine faks göndererek de fesih işlemlerinizi yapmanız mümkün. Fesih işlemleri için ise iletişim bilgilerinizi içeren dilekçe ve kimlik fotokopisi talep ediliyor.
Kablonet ile ilgili işlemleriniz için Türksat il müdürlükleri ile irtibata geçmeniz gerekebilir. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Türksat il müdürlüklerinin iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz:
Türksat İl Müdürlüklerinin bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Türksat'ın sunduğu hizmetleri satın almak için Türksat satış noktalarına uğrayabilirsiniz. Aşağıda verdiğimiz bağlantıya tıklayarak Türksat'ın satış noktaları ile ilgili adres ve iletişim bilgilerine ulaşmanız mümkün:
Türksat'ın satış noktalarının bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
Türksat'ın Kablonet dahil tüm hizmetlerinin ücret tarifelerine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz:
Türksat'ın hizmet/işlem ücretlerini öğrenmek için TIKLAYINIZ!
Türksat'ın sosyal medya hesapları üzerinden Kablonet ile ilgili görüş, öneri ve şikayetlerinizi iletebilmeniz mümkün. Türksat'ın Facebook ve Instagram hesaplarını listeledik:
Türksat Kablo'nun resmi Facebook hesabına erişmek için TIKLAYINIZ!
Türksat Kablo'nun resmi Instagram hesabına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
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