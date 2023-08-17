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  4. Kabloyla boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Yapma aşkım dedi...'

Kabloyla boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Yapma aşkım dedi...'

17.08.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ümit Işık (26), tartıştığı kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i (23) elektrik süpürgesinin kablosuyla boğarak öldürdü. Tutuklanan Işık'ın, genç kızla 1,5 ay önce tanıştığı, 3'üncü kez buluştukları ortaya çıktı. Işık ifadesinde, "Bana artık görüşmek istemediğini ve beni sevmediğini söyledi. Tartışma sırasında yan tarafta elektrik süpürgesi duruyordu, kablosu elime geçti. Züleyha'nın boynuna dolamaya başladım. O da bana, 'Yapma aşkım' dedi, tırnağını elime batırdı" dedi.

Kabloyla boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı: 'Yapma aşkım dedi...'

Kan donduran olay, önceki gece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Tepe Emlak Konutları'nda meydana geldi. Çerkezköy'de bir fabrikada çalışan Ümit Işık, İstanbul'da yaşayan kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i kiraladığı otomobille alıp, ilçeye getirdi. Günlük olarak kiralanan dairede ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit Işık, Züleyha Adıgüzel'i elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdü. Sabaha kadar cesedin başında bekleyen Ümit Işık, ardından emniyete giderek, olay anlatıp, teslim oldu. Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri Züleyha Adıgüzel'in cesediyle karşılaştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ümit Işık, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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'GÖRÜŞMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ'

Işık ifadesinde Züleyha Adıgüzel ile 1,5 ay önce tanıştıkları ve 3’üncü kez buluştuklarını anlattı. Işık'ın "Olay günü İstanbul'dan onu almak için Çorlu ilçesinden araba kiraladım. İstanbul'a giderek Züleyha'yı alıp, Çerkezköy'de kiraladığım apart otele geldik. Burada bana artık görüşmek istemediğini ve beni sevmediğini söyledi. Tartışma sırasında yan tarafta elektrik süpürgesi duruyordu, kablosu elime geçti. Züleyha'nın boynuna dolamaya başladım. O da bana, 'Yapma aşkım' dedi, tırnağını elime batırdı" dediği öğrenildi.

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Ümit Işık, sabah olunca, kiraladığı aracı Çorlu'ya götürüp bıraktıktan sonra tekrar daireye döndüğünü, ardından da polise gidip teslim olduğunu ifade etti.

(DHA)

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