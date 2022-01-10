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  4. Kabuğu kendisinden değerli! Portakal kabuklarını değerlendirmenin yollarını öğrenince çöpe atmayı bırakacaksınız

Kabuğu kendisinden değerli! Portakal kabuklarını değerlendirmenin yollarını öğrenince çöpe atmayı bırakacaksınız

10.01.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portakalın sadece kendisinin faydalı olduğunu, kabuklarının ise herhangi bir işe yaramadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Portakalın kabuk kısmının en az kendisi kadar zengin bir besin içeriğine sahip olduğunu biliyor muydunuz? Görünüşü, hoş kokusu ve sağlığa faydaları ile çok sevilen portakal kabuklarını çöpe atmak yerine farklı alanlarda değerlendirmeye ne dersiniz?

Kabuğu kendisinden değerli! Portakal kabuklarını değerlendirmenin yollarını öğrenince çöpe atmayı bırakacaksınız

Çok fazla zahmete girmeden bazı pratik yöntemler sayesinde portakal kabuklarından eşsiz ve yaratıcı ürünler elde edebilirsiniz. Diş temizleme, cilt bakımı, dekorasyon, oda kokusu ve yiyecekleri tatlandırma gibi çeşitli işlevlerde değerlendirebileceğiniz portakal kabukları ile doğal ürünler yapabilmek gerçekten harika! Peki, nasıl mı? Gelin, bu sorunun cevabını birlikte keşfedelim.

PORTAKAL KABUKLARINI DEĞERLENDİRME YOLLARI

Portakal kabuklarından faydalanmaya karar verdiniz ancak nasıl değerlendirebileceğiniz hakkında kararsızlık mı yaşıyorsunuz? Öyleyse aşağıda yer alan 3 farklı yöntem ve kullanım alanını inceleyerek hem gıda israfının önüne geçebilir hem portakalın mucizelerinden yararlanabilirsiniz.

1) PORTAKAL KABUĞUNDAN ŞEKERLEME YAPMAK

Portakal kabuklarından lezzetli şekerlemeler yapabilir, dilerseniz üzerine çikolata sosu ve Hindistan cevizi gibi malzemeler ilave ederek egzotik bir tatlı meydana getirebilirsiniz.

  • Kabukları birbirine eşit uzunluk ve genişlikte doğrayın.

  • Doğrama işleminin ardından kabukları bir tencere içerisine doldurup üzerine yeterince su ilave ederek haşlayın.

  • Kabukların acısının çıkması için haşlama işlemini birkaç kez tekrarlayın ve her seferinde tenceredeki suyu değiştirmeye özen gösterin.

  • Haşlama işlemini tamamlayıp acısını aldıktan sonra kabukların üzerine limon suyu ve toz şeker ilave edip son kez suda haşlayın.

  • Pişirme aşamasının ardından kabukları tencereden alıp soğumaya bırakın.

2) PORTAKAL KABUĞUNDAN ODA KOKUSU YAPMAK

Evinizin atmosferini ferahlatmak için portakal kabuklarından doğal ve ekonomik oda kokuları üretebilirsiniz.

  • Bir portakalı yatay şekilde ortadan iki eşit parçaya kesin.

  • Portakalın kendisi ile kabuk kısmını birbirinden ayırın. Ayırma işlemi esnasında kabuk kısmının parçalanmamasına dikkat edin.

  • Kabuğun içine çukur kısmını tamamen dolduracak kadar kaya tuzu ilave edin.

  • Ardından kabuğun alt kısmına çay tabağı gibi düz bir nesne koyarak evinizin güzel kokmasını istediğiniz kısımlarına yerleştirebilirsiniz.

3) PORTAKAL KABUĞUNDAN CİLT BAKIM KÜRÜ YAPMAK

Cildinizi temizlemek, aydınlatmak ve onarmak için portakal kabuğundan bakım kürü elde edebilirsiniz.

  • Portakal kabuklarını iyice yıkayıp rendeleyin.

  • Küçük bir kap içerisine 2 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi ekleyin.

  • Üzerine yarım tatlı kaşığı karbonat ve yeteri kadar gül suyu ilave edip karıştırın. Bakım kürünüz hazır!


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